El PAÍS REPUDIA a «DINÁMICO» CERRÓN

¿Quién es más letal para el país Castillo o Cerrón o juntos son dinamita?

El deslenguado jefe de «los dinámicos del centro», Vladimir Cerrón, afirma que Roque Benavides y Fernando Cilloniz han salido en la prensa nacional al unísono, el primero llama incapaz al presidente y el segundo se acordó del pueblo para promover la vacancia. Qué tienen en común? Son empresarios, aprofujimoristas, millonarios y primos hermanos.

LO QUE NO DICE CERRON DÓNDE ESTA EL DELITO? Cuánto le deber estar picar los ojos y arder el hígado, que estos empresarios que tilda aprofujimoristas le sumen al país, generen empleo y den estabilidad, él en cambio con «sombrero luminoso», destruyen el desarrollo del Perú. O no es verdad?

Primero, le jode que haya gente pujante que no sólo se preocupe por su crecimiento económico y familiar, sino también que se inmiscuyan en la política como lo deben hacer todo peruano que ame a su país.

Segundo, que el padre de Roque Benavides hizo un denuncio del terreno que tenía minerales- como muchos lo hacen-, tenían otros socios que se unieron e hicieron grandes aportes al Canon Minero de Cajamarca y el comunista Gregorio Santos robó como gobernador. Tal cómo lo hizo él en el Gobierno Regional de Junín!!!

Gobierno de Castillo y Cerrón, sin promesa de cambio. Ni un proyecto en mano, un barco a la deriva y sin piloto, un «Castillo» de conchudos y sobones. Con la escandalosa complicidad: lentitud e inacción de la fiscal de la Nación y el Congreso de la República, a pesar de los graves indicios de corrupción.

No sale de su monserga: «no más pobres en un país rico»:

1. Dólar se disparó a 4 soles

2. 18 mil millones de dólares fugados.

3. Más de 21 mil millones presupuestados

sin gastar.

4. Que el índice de precios al consumidor en Lima, referencia para Perú, se incrementó en 6,43% en 2021, «variación superior a las registradas en los últimos trece años”, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI). 5. Usar la mentira y decir que Lideramos la economía regional. 6.Según el informe técnico del INEI, la inflación anual se sustenta principalmente por el alza de 7,97% observada en los rubros de alimentos y bebidas, y alquiler de vivienda, combustibles y electricidad (13,27%). 7. El mandatario desoye el derecho de la población a conocer información que pasa en su gobierno y no guardar silencio.