“Keeping up with the Kardashians” ha llegado a su fin, pero el modelo ya tiene nuevos planes.

Después de 20 temporadas, el reality show centrado en la familia Kardashian “Keeping Up with the Kardashians” ha llegado a su fin. Kim Kardashian, sin embargo, ya está preparando un nuevo proyecto y debe abordar su reciente divorcio de Kanye West.

Así lo dice “Cosmopolitan”, que añade que el modelo ya tiene un acuerdo para el nuevo proyecto, que podría llegar a la plataforma Hulu incluso antes de finales de 2021. La separación multimillonaria de la pareja será documentada en una nueva serie que sigue. La vida de Kim Kardashian.

La pareja se unió en 2012 y se casaría dos años más tarde. En febrero de este año, su divorcio fue anunciado, después de cuatro hijos (Norte, Santo, Chicago y Salmo) y una candidatura presidencial fallida de Kanye West.

La nueva producción, aunque ya no es la secuela de “Keeping up with the Kardashians“, debe contar una vez más con la participación de más miembros del clan Kardashian-Jenner, revela el mismo post.