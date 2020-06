Con lanzamiento confirmado para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Estudio Slightly Mad Studios anunció oficialmente ‘Project Cars 3’, un nuevo título de la serie de simuladores de automóviles que es también el primero bajo la supervisión de la editorial Codemasters.

El anuncio fue acompañado del primer trailer de Project Cars 3 y de la confirmación de que el juego se lanzará en esta generación para PlayStation 4, Xbox One y PC. El lanzamiento está confirmado para este verano.

Incluso con el aspecto gráfico de la caravana, cuenta que hay fans de la serie preocupados de que el juego sea menos realista que sus predecesores. Los temores fueron respondidos por el director del estudio, Ian Bell, a través de Twitter.

“‘Project Cars 3’ ha venido a cambiar. Es todo el simulador que podrían querer con toda la diversión que podrían desear”, señala Bell, anticipando que el control de los vehículos y el modo campaña fueron objeto de grandes revisiones.

Project CRS 3 is a game changer. All of the sim you could want with all of the fun you could want. Handling is massively improved, input on pads is transformed and FFB is amazing. The career mode is massively involved. I hope you all enjoy. We're proud here.

— Ian Bell CEO SMS, Executive Director Codemasters. (@bell_sms) June 3, 2020