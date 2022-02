EL NEGOCIO de COMPRAR DOMINIOS $$$> 5 CONSEJOS!

By

El negocio de comprar dominios: Comprar y vender nombres de dominio es una aventura emocionante que para algunos parece evocar imágenes de encontrar tesoros piratas ocultos o adivinar la combinación ganadora en la próxima Powerball. Abundan las historias de dominios que se compraron por 8 8 dólares hace 15 años que se venden hoy por millones. Por supuesto, eso nos lleva a los más aventureros a preguntarnos: «¿Cómo puedo hacer eso?”

Bueno, el océano es grande. Su probabilidad de sacar provecho de la nodriza es baja, y es probable que pierda mucho tiempo y dinero persiguiendo a los barcos equivocados. Necesitas un mapa o alguna otra ventaja que te guíe hacia ese escurridizo botín.

Estos cinco consejos probados y verdaderos para comprar y vender nombres de dominio con fines de lucro pueden ayudarlo a convertirse en un experto.

5 consejos para comprar y vender nombres de dominio con fines de lucro

Estos son algunos consejos para orientarte en la dirección correcta al intentar comprar o vender un nombre de dominio con fines de lucro:

Reduce tu enfoque.

Encuentra nombres que ofrezcan un valor real.

Compruebe la disponibilidad del dominio.

Evalúe el precio.

Ponga sus dominios al frente y en el centro.

Profundicemos en cada uno de estos consejos.

Reduce tu enfoque

Hay millones de dominios ya registrados por alguien y un sinfín de combinaciones de dominios disponibles para registrar, especialmente si considera los cientos de extensiones de nombres de dominio nuevas como .app y .Club.

¿Qué sabes ya de que puede hacer esto más fácil?

¿Sabes de mascotas? Tratando de conseguir una .quirófano de perros .nombre de dominio de mascota.

¿Estás en ventas de autos o casas? Considere la posibilidad de obtener una .coche o .extensión de dominio real estate.

¿Su profesión es la educación o la salud? Echa un vistazo educación y doctor opciones.

Piense en algunos de los espacios con los que está más familiarizado e inicie la búsqueda de su nombre de dominio en función de las palabras clave relacionadas.

Es mucho más fácil vender un dominio que sabes que sería valioso para alguien en una industria en particular.

Puedes comprobar la fuerza de una palabra clave usando herramientas como Google Trends y Planificador de palabras clave.

Qué no hacer

Esto es lo que NO quieres hacer: Segmenta a posibles compradores en función de su estado económico percibido, sin tener una idea de la industria a la que te diriges. «Los abogados parecen estar bien», piensas, » tal vez debería empezar a venderles nombres. «Así que sales corriendo y compras un montón de nombres de dominio que crees que atraerían a los bufetes de abogados que has identificado como compradores potenciales.

Sin conocimiento del espacio, es posible que no sepa que la American Bar Association y otras organizaciones específicas de la industria establecen reglas que rigen algunos aspectos de la publicidad legal. No vas a encontrar oro vendiendo nombres que tus compradores objetivo no puedan usar.

Entiende a tu audiencia, y las ventas eventualmente seguirán.

Puede mantener un dominio durante 10 años y aún así vender con un beneficio considerable. Mientras espera a que se venda, puede monetizar el dominio y agregar algo de SEO, lo que a su vez puede justificar el costo para el comprador.

La mayoría de los dominios terminan pagando por sí mismos, por lo que su cartera realmente no le costará dinero de su bolsillo.

Recuerde centrarse en las áreas que conoce bien y tendrá mucho más éxito que comprar y vender dominios que cree que beneficiarían a alguien en una industria de la que conoce poco.

Encuentra nombres que ofrezcan un valor real

Piense en formas en que los dominios que compra serían un activo valioso para el comprador.

Imagínese a alguien que se beneficiaría de comprar el dominio en un espacio con el que está muy familiarizado. Si este fuera usted y alguien estuviera tratando de venderle este nombre, ¿sería beneficioso para usted poseerlo? Sé honesto. Si es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué?

Usa esas respuestas para refinar tu búsqueda de nombres.

Vamos a jugar esto con un ejemplo real. Digamos que está familiarizado con el mercado de bienes raíces en Tempe, Arizona, y que tiene la oportunidad de comprar tempeapartments.com por 2 200. Esto podría ser un buen trato. Tempe tiene una gran cantidad de propiedades de alquiler; es un mercado competitivo; y hay una amplia rotación en el espacio de apartamentos porque la ciudad es el hogar de una importante universidad. Preguntar:

¿Cuánto beneficia un mes de alquiler a un propietario, administrador de propiedades u otro posible comprador de dominio? ¿Qué tal un año de ganancias de alquiler?

¿Comprarías este nombre si estuvieras en el espacio? Si es así, ¿por qué?

Qué tipo de dominios son propietarios, administradores de propiedades, etc. ¿consumiendo?

¿Cuánto gastan en publicidad?

¿Cuánto les ayudaría este dominio a sonar autoritario en su espacio?

Si puedes responder estas preguntas con confianza y conoces bien este nicho, probablemente ya tengas una idea de a quién contactar y cómo presentar un argumento convincente de cómo este dominio podría ayudar a que su negocio crezca.

Comprobar la disponibilidad del dominio

Ahora que ha reducido los nombres que probablemente debería comprar, ¿Cómo los encuentra?

Primero, verifique si los nombres están disponibles para comprar como nuevos registros. Puede comprar los nombres de dominio de inmediato si nadie los posee.

Si se toman los nombres (como muchos probablemente lo serán), diríjase al mercado de accesorios para comprar a personas que ya poseen los nombres o que los dejan caducar porque ya no planean usarlos.

Utilice la opción de búsqueda avanzada para afinar rápidamente el tipo de nombres que le interesan. Puede limitar los resultados por precio, dominio de nivel superior (es decir,. com,. net, .org,.club, etc.), palabra clave y muchos filtros más.

El uso de esta función le ayudará a ordenar rápidamente los millones de dominios en el mercado de accesorios y encontrar los nombres de dominio que mejor se ajusten a sus objetivos finales.

Evaluar el precio

Una vez que tienes un nombre en mente, ¿Cómo sabes si el precio es justo?

Me gusta usar namebio.com para comparar el dominio que estoy pensando en comprar con dominios similares que se han vendido. Puede ingresar la palabra clave y también usar algunas funciones de búsqueda avanzada para ver una lista de nombres similares a los suyos, para qué se vendieron realmente y cuándo se vendieron.

También puede investigar las ventas actuales de dominios en lugares como Subastas GoDaddy y Afternic.

Finalmente, Ron Jackson publica un informe semanal en DN Journal que cubre las mejores ventas públicas de la semana. Puedes usar todos estos recursos para ayudarte a fijar el precio de tus dominios correctamente.

Para un comprador, si ves un dominio que DEBES TENER, súbelo lo más rápido que puedas. Eso podría significar hacer una oferta en lugar de esperar a que finalice la subasta (si es una opción del vendedor). Es posible que pueda evitar una guerra de ofertas y aún así obtenerla por un precio dentro de su presupuesto.

Para un vendedor, manténgase firme en un precio, pero también abra su subasta para ofertas por encima de un precio determinado. También busque empresas con un dominio similar o empresas que deseen adquirir su dominio porque refleja su marca.

Encontrar oportunidades para vender dominios.com es considerable cuando se los ofrece a los titulares de los dominios .org,. net o.info.

Ponga sus dominios al frente y en el centro

Hay muchos lugares para que sus dominios salgan al público que los compra. Quieres considerar algunas cosas:

¿El lugar es de confianza y bien conocido?

Es importante sentirse seguro de que se le pagará y que el comprador obtendrá el nombre de dominio por el que pagó.

Elija un lugar que tenga buenas calificaciones con organismos reconocidos, como Better Business Bureau o licencias de una fuente gubernamental de confianza.

Esto hará que sea más fácil para el comprador apretar el gatillo en la compra del dominio, así como saber que pueden confiar en la marca que está vendiendo el dominio.

Una marca de confianza es vital al vender un dominio.

¿Es fuerte la red de distribución?

El potencial de poner tu nombre de dominio delante del comprador adecuado es vital.

Listar en una red de distribución como Afternic puede hacer que tu nombre de dominio esté frente a millones de compradores potenciales cada mes. Afternic es propiedad de GoDaddy y lo listará automáticamente con GoDaddy, así como con más de 100 otras compañías, como Network Solutions o Register.com.

¿Conoce a personas que podrían beneficiarse del nombre de dominio? ¿Por qué no contactarlos y ver si tienen algún interés en usar el dominio? Si está trabajando en un área del espacio de dominio con el que está familiarizado, debe ser capaz de transmitir la propuesta de valor de su nombre de dominio para el comprador potencial.

No desea comenzar a enviar correos electrónicos no deseados. Quieres tener conversaciones con personas que sabes que apreciarían la capacidad de poseer el dominio.

Dejar que un gran nombre que compró a un precio justo para obtener ganancias se siente en su cuenta, en lugar de ponerlo frente al comprador correcto, es como encontrar finalmente ese mapa del tesoro pirata, pero enmarcarlo para admirarlo en su sala de estar en lugar de seguirlo hasta el botín.

Recursos para obtener más información

Siempre hay una curva de aprendizaje en la compra de dominios con el propósito de revenderlos. No dude en hacer muchas preguntas a aquellos que fueron antes que usted, participar en foros como namepros.com, manténgase al tanto de las tendencias de la industria a través de recursos como domaining.com y ponte en contacto con los equipos de soporte de Afternic y GoDaddy Aftermarket.