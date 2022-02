El MTC informa sobre los reajustes de peajes en vías concesionadas

Up Next

El MTC recuerda que, anteriormente logró mediante acuerdos con los concesionarios viales (autofinanciados) la no aplicación del reajuste extraordinario en setiembre de 2021. En el caso de las concesiones cofinanciadas se suscribieron actas de acuerdo para su no aplicación. Gracias a ello, las tarifas de peajes se mantuvieron sin variación.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reitera que no tiene ninguna atribución ni competencia en lo relacionado al establecimiento de las tarifas de los peajes de la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla en Lima. El sector es respetuoso de las normas y convenios establecidos y no puede contravenirlos.

