En los últimos años, el agua con limón en ayunas ha pasado a ocupar un lugar mediático en la información (o, más concretamente, en la desinformación) en el área de la salud, convirtiéndose en una tendencia en el área de la pérdida de peso. Un artículo del nutricionista Luis Cristino.

Esta exposición pública se debe a su divulgación asociada con “dietas de moda” y por parte de personalidades famosas del área de la salud e influencers del fitness y de la nutrición, clasificándola como algo “milagroso”. Se le atribuyen alegaciones relativas a la pérdida de peso y de mejoras en el estado general de salud que presentan, en su mayoría, elevada carencia científica, o incluso sin presentar ningún tipo de evidencia sólida.

En primer lugar, y antes de explicar el hipotético efecto potenciador de la pérdida de peso, es necesario aclarar el principio básico puede detrás de este proceso. Cuando hablamos de dietas para bajar de peso, existe una suposición general que debe estar siempre garantizada: la ingesta energética tendrá que ser menor que las necesidades energéticas diarias.

Así, una dieta en que el objetivo sea el adelgazamiento tendrá por base este principio, incluya o no la ingesta de agua con limón en ayunas, por lo que la pérdida de peso ocurre por la disminución de la ingesta de macronutrientes, y consecuentemente de energía, y no por el consumo de esta bebida. Siendo que, la ingestión de agua con limón en ayunas no promueve diferencia en la pérdida de peso cuando comparada con la no ingestión de la misma.

Otra de las principales afirmaciones del consumo de agua con limón en ayunas es su efecto en el proceso de desintoxicación del cuerpo. La evidencia científica hasta la fecha no respalda la teoría de que la ingesta de esta bebida, al igual que cualquier otro producto aclamado de “desintoxicación”, promueve un mayor proceso de eliminación de toxinas por parte del cuerpo, lo que lleva a ganancias en la salud.

¿Cómo funciona el proceso eliminación de toxinas del cuerpo?

El proceso de eliminación de toxinas del cuerpo se lleva a cabo esencialmente por el hígado y los riñones. El funcionamiento de estos mecanismos depende fundamentalmente de una dieta equilibrada que proporcione los nutrientes necesarios para su correcto y normal funcionamiento. Por lo que no será ningún alimento o suplemento que aumentará la capacidad de “desintoxicar” el organismo. Los procesos de desintoxicación clínicamente asistidos existen y pueden ser necesarios en situaciones específicas, como es el ejemplo en el caso del consumo excesivo y tóxico de bebidas alcohólicas o fármacos.

Cuando se sugiere el consumo del agua con limón alegando su contenido en vitamina C, no será ciertamente con unas gotas como a menudo se recomienda, sino más bien aprovechando el limón entero. Dado que en lo que se refiere al consumo de vitamina C, y contrariamente a lo que se ha mencionado a menudo, no hay evidencia sostenida que indique que conduzca a una reducción de la frecuencia de los resfriados.

El uso del jugo de limón puede ser una estrategia para conferir sabor al agua aumentando su ingestión y consecuente hidratación del organismo, por lo que no presenta mayor efecto cuando comparado con la ingestión de agua natural. Sin embargo, la evidencia científica hasta la fecha no respalda las afirmaciones antes mencionadas, por lo que las afirmaciones sobre el consumo de agua con limón en ayunas deben analizarse con prudencia y precaución.

Por último, el consumo de limón, como de cualquier otra fruta, integrado en un patrón alimentario saludable, no traerá, ciertamente, perjuicios para la salud en individuos sanos, a excepción del efecto erosivo en el esmalte dental y de la posible incomodidad que algunas personas con problemas gastroesofágicos puedan sentir.