Que no me cuenten cuentos ni chimentos, yo conozco al monstruo por dentro – Editora Perú-, conozco el mercado, se todo el proceso de producción, costos y maquinarias; entonces no me pueden “cojudear”, como si lo han hecho con Carlos Becerra, presidente del directorio, a quien se lo advertí desde hace mas de tres (3) años y le alcancé soluciones sustentadas; con estudios y proyectos de relanzamiento de Editora Perú y Segraf, inversión y tiempo de recuperación, sin costo alguno.

Gracias a la gestión del amigo y colega Juan Silva Vidaurre que fue el nexo de un encuentro en Centrum.

Le decía al buen Carlos Becerra, si quiere relanzar Editora Perú, hay que elaborar y poner en práctica reformas encaminadas al fortalecimiento de sus productos o servicios y contar con funcionarios comprometidos, capaces y especialistas en medios.

Actualizar continuamente las cualificaciones de los funcionarios y fomentar las cualidades de liderazgo, así como hacer una investigación de mercado para saber cómo se encuentra el diario oficial El Peruano, cuales son las necesidades del mercado y como se encuentra la competencia, para elaborar nuevo diseño, contenidos o productos optativos que premien la fidelidad de los lectores.

Que el Gerente de producción de Editora Perú – Ríos- maneja la planta como si fuera su chacra y que los trabajadores se encuentren preocupados por todas las irregularidades y “chanchullos” de los “amigos” de Blanca Rosales -exDirectora de la Oficina Nacional de Comunicación Social (PCM)- colocados como gerentes y jefes de diferentes áreas, personas ineptas e incapaces que cada día hunden el tiraje del diario Oficial El Peruano?

¿Que el Gerente de Producción, Placido Ríos, no guardaba el perfil para el puesto porque no tiene ninguna experiencia ni conocimiento en el manejo de costos, producción, servicios gráficos, menos de rotativas o máquinas planas?

¿Por qué se le permite tantos viajes a Estados Unidos y Europa para buscar una nueva rotativa que reemplace a la GOSS METRO N° 3041 que por su estructura vale lo que pesa, y encarece los costos de producción?

Que se lo están comiendo en los precios de repuestos, mordazas, metalización de cilindros, rodillos y mantillas. ¿Hasta en la compra de papel periódico le dan gato por liebre?

¿Que dentro de la planta hay una mafia que paralizan la KBA, PARA TERCERIZAR LOS TRABAJOS DE SERVICIOS GRÁFICOS CON FINES DE LUCRO? Que le sacan la vuelta al OSCE con los Convenios interinstitucionales-ejemplo: Editora Perú y MINEDU-, desnaturalizando los conceptos de esta “cooperación”, en beneficio de una empresa particular como Editorial Supergráfica EIRL, Chirry, etc etc.

¿Cuáles son los costos de producción? ¿Tercerización direccionada? Que aparte, tiene un convenio con el MINEDU “de distribución” del libro “Manual de Gestión y Autoevaluación”, tercerizando el servicio con Serpost? Quiere decir que Editora Perú-empresa de todos los peruanos-, ha terminado como empresa tercerizadora de servicios, sin control, ni procesos?

Pero esto no es nada, hay más irregularidades en la planta de Andahuaylas, donde las raíces están en las compras de planchas “de segunda” que pasan como nuevas por el tiraje corto de El Peruano, en “paralizar” la rotativa KBA para tercerizar las obras, que trabajen o no los operarios, Editora Perú les paga sus sueldos? Que nadie investiga las compra de máquinas chinas inservibles… que Editora Perú, no tiene computadoras propias, el Fonafe alquila los servicios de una empresa particular y les preste servicio de mantenimiento?

¿De que vive Editora Perú? de los avisos obligatorios, que en enero y julio aumentan la tarifa 3.5% que Andina, no tiene ingresos porque todos sus servicios son gratuitos, que todas las cargas las asume El Peruano.

¿A esto se le puede llamar buena gestión? ¿Qué hace la Contraloría General de la República que no mete sus narices en esta empresa de todos los peruanos?¿Qué hicieron el presidente del Directorio, Hugo Aguirre? ¿Juan Gargurevich? ¿Blanca Rosales? ¿Hugo Coya?

Pero, el buen Carlos Becerra, siguió con los papanatas colocados por Blanca Rosales- exjefa de la Oficina Nacional de Comunicación Social- en Editora Perú, que ha llevado a el diario Oficial El Peruano a un lamentable tiraje de 4,500 ejemplares diarios.

Que hasta la MLM los notificó por falta de permiso de residuos sólidos y les dio un plazo de dos días para subsanar, sin contar el roche del convenio de los Panamericanos? Que ahora Editora Perú tenga como gerente general y gerente legal a dos personajes tan cuestionados que están denunciados por malversación de fondos en la municipalidad de San Isidro?

Se han preguntado a quienes beneficia la incapacidad de gestión o “paralización de Segraf”?

Nada más ni nada menos que al Club de los Libros; Grupo El Comercio S.A. y su subsidiaria Amauta Impresiones Comerciales S.A.C.; Industria Gráfica Cimagraf S.A.C., Metrocolor S.A., Corporación Gráfica Navarrete S.A. y Quad/Graphics Perú S.A., Santillana, Corporación Universal, etc etc… se levantan del Minedu mas de S/. 1,300 millones, el buen Carlos Becerra con todos sus gerentes y sus choferes, como buenos se van a pasear a CADE?

¿Cual es el costo beneficio? Esta es la “gentita” que está en Editora Perú y mandan al fracaso a El Peruano y Segraf…