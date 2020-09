¿Sufre de insomnio? Come una hermosa rebanada de queso.

Si esta técnica no funciona puede tener que trabajar en las bases del método militar, a saber: la respiración y la relajación de los músculos. Además, condiciones como ansiedad crónica o hiperactividad pueden interferir negativamente con el proceso.

6. Si esto no funciona, trate de decir mentalmente las palabras ‘no pensar’ continuamente durante 10 segundos.

El popular método militar, que se publicó inicialmente en el libro ‘Relax and Win: Championship Performance’ escrito por Lloyd Winter, en el que se describe como la escuela pre-vuelo de la Marina de los Estados Unidos, creó una rutina para ayudar a los pilotos a quedarse dormidos en dos minutos o menos.

No, No estamos hablando de ningún hechizo o truco de magia, sino de práctica.

Y si el cerebro no puede relajarse, es igualmente difícil para el cuerpo. Sin embargo, hay trucos científicos que puede probar para desconectarse rápidamente, como informa un artículo publicado en el Portal Healthline.

¿Pasas más tiempo tratando de dormirte que realmente durmiendo? Sepa que no está solo.

