LOS TROLLS, GUARIPOLERAS O CAMARILLAS DE YPIS QUE RECIBIERON PLATA DE ODEBRECHT HOY ME BORRARON MI COMENTARIO SOBRE LA MERMELADA DE ALVAREZ RODRICH? Pero, no me callarán.

Una vez más señalo que al día siguiente de la deflagración ocasionada por la fuga de gas de un camión cisterna en Villa El Salvador que hasta el momento a cobrado la vida de 22 personas y no hay ningún responsable.

El diario La República, al que pertenece el periodista publicó una entrevista para “lavarle la cara” a Daniel Schmerler. según Beto Ortiz.



Daniel Schmerler, fue entrenado por Alvarez Rodrich para responder las preguntas de La República y lavarse las manos de los 22 muertos de Villa el Salvador. Me pregunto, ¿será esto ético?, ¿será esto correcto? Es decir, ¿el periodista no tiene que encontrar la verdad y no dedicarse a lavarle la cara a las autoridades que, obviamente, están metidas hasta el cuello en esta tragedia?”.

O sea nos quieren agarrar de tontos. Que dice el CPL y el CPP sobre este delito de seudos periodistas que trafican con una profesión que no les corresponde? Ya es hora de parar la mano.