El MEJOR ASIENTO de AVIÓN 10 formas de Conseguirlo. Todos hemos estado allí: el niño pequeño pateando el respaldo de su asiento, la falta de espacio para las piernas, la guerra por el reposabrazos. Si bien no hay una forma segura de garantizar un asiento en el pasillo en la fila de salida cerca de la parte delantera del avión sin nadie sentado a su lado, hay algunas tácticas que pueden ayudar. Echa un vistazo a los siguientes consejos para conseguir uno de los mejores asientos en un avión.

El Mejor Lugar para sentarse en un Avión

No todos los asientos de autocares son iguales. Las filas de salida, los asientos del pasillo o de la ventana, y los asientos cerca de la parte delantera se consideran típicamente los mejores asientos en un avión.

En un viaje de negocios corto, es posible que desee un asiento del pasillo cerca de la parte delantera del avión para que pueda desembarcar lo más rápido posible a su llegada. En un vuelo de larga distancia o nocturno, es posible que prefiera tener un asiento de autobús junto a la ventana para que pueda descansar la cabeza. El inconveniente es que tendrás que molestar a tus compañeros de asiento cada vez que necesites ir al baño. Los voladores nerviosos pueden querer sentarse hacia la mitad del avión sobre el ala, donde hay menos turbulencia.

Los asientos de la fila de salida generalmente ofrecen un poco más de espacio para las piernas, pero no son apropiados si viaja en familia. Los niños menores de 12 o 15 años, dependiendo de la aerolínea, no pueden sentarse en las filas de salida, y por la ley de los Estados Unidos tampoco se permite a los bebés en las filas inmediatamente detrás o delante de una fila de salida. Los aviones más grandes a menudo tienen dos filas de salida, pero es aconsejable evitar la primera, ya que los asientos a menudo no se reclinan. También es importante tener en cuenta que si ocurre una emergencia, se espera que usted ayude.

A muchos volantes también les gustan los “asientos de mamparo”, que son los asientos directamente detrás de las barreras físicas (como paredes, cortinas o pantallas) que separan diferentes partes del avión. Debido a que no hay asientos frente a usted, no se quedará atascado con otro pasajero reclinado en su regazo, y a menudo también obtiene un espacio adicional para las piernas.

Pero tenga cuidado: No todas las filas de” mamparo ” se crean iguales. En algunos aviones, la primera fila de mamparos puede ser estrecha e incómoda, o cerca de baños y cocinas ruidosas. Además, tenga en cuenta que no tendrá un lugar para guardar un artículo personal debajo del asiento frente a usted para un fácil acceso. Algunos aviones ofrecen moisés para bebés en la pared del mamparo, por lo que podría verse obligado a pasar el vuelo cerca de un niño que llora.

Cada aerolínea presenta un conjunto único de desafíos para los pasajeros, dicen los expertos de SeatGuru: “No todo el espacio para las piernas es igual ya que no hay un estándar de la industria. Antes de reservar su vuelo, eche un vistazo para ver qué aerolíneas vuelan en esa ruta y luego verifique cómo se comparan entre sí.”Para más información, vaya a SeatGuru.com, donde puede consultar los mapas de asientos para casi todos los tipos de avión en todas las aerolíneas principales.

Vigila la inclinación del asiento, especialmente si eres alto. Esta es una medida de cuánto espacio hay entre un asiento y el que está inmediatamente detrás o delante de él, por lo que cuanto mayor sea el número, más espacio para las piernas tendrá. SeatGuru enumera tanto el tamaño del asiento como el ancho (cuando esté disponible) para la mayoría de las aerolíneas, e indica la ubicación de los puertos de alimentación o las pantallas de televisión personales en cada asiento. Sin embargo, tenga en cuenta que el tipo de avión podría cambiar en el último minuto, por lo que no puede estar absolutamente seguro sobre la configuración hasta que suba al avión.

El asiento del medio en cualquier fila es generalmente indeseable. (No te pierdas los consejos de SmarterTravel para sobrevivir en el asiento del medio si te quedas atascado allí.) Las filas cerca de las áreas de azafatas de vuelo y los baños tienden a ser más ruidosas y tienen más tráfico, y los asientos muy cerca de las pantallas de cine pueden ser incómodos o demasiado brillantes si está tratando de dormir. SeatGuru también identifica otros problemas potenciales en sus mapas de asientos, como la inclinación limitada o la anchura reducida del asiento.

10 Maneras de conseguir el Mejor Asiento De Avión

Entonces, ¿cómo puede evitar las trampas anteriores y aterrizar uno de los mejores asientos en un avión? Siga estos consejos.

Únete a un programa de viajero frecuente.

Esta es la táctica más confiable que puede usar. Proporcionar su número de viajero frecuente en el momento de la reserva ayuda mucho a obtener un buen asiento, especialmente si es un miembro leal y de alto rango. Elite flyers tienden a ser los primeros en la fila para las actualizaciones.

Para alcanzar el estatus, tendrá que volar al menos 25,000 millas aéreas reales en un año calendario en una aerolínea en particular o sus socios. Guarde sus tarjetas de embarque hasta que compruebe su cuenta en línea para asegurarse de que sus millas han sido acreditadas. Una vez que haya acumulado algunas millas de viajero frecuente, puede usarlas para ascensos de asiento. Aumente su poder de ganancia al registrarse en una tarjeta de crédito afiliada a una aerolínea con bonos de firma de 40,000 millas o más.

Compre sus boletos temprano.

El número de asientos disponibles para la asignación previa disminuye a medida que se acerca la fecha de viaje. SeatGuru dice que por lo general no se puede elegir buenos asientos el día antes de su vuelo, ya que la mayoría de los mejores asientos de avión van rápidamente. Cuanto antes reserve su vuelo, más asientos están disponibles y más grande es su piscina para elegir. Intente tomar un vuelo un martes o miércoles cuando esté menos ocupado, dejando más asientos en el medio abiertos para que tenga más espacio para moverse a su lado mientras está sentado en el pasillo o junto a la ventana.

Si no puede comprar sus boletos con al menos varias semanas de anticipación, asegúrese de hacer el check-in en línea lo antes posible antes de su vuelo para seleccionar un asiento, o llegue al aeropuerto temprano si el check-in en línea no está disponible. Cuando estés comprando asientos, no asumas que la clase business cuesta mucho más que coach. A veces puede obtener una oferta no reembolsable por un asiento en primera o business class por solo un poco más.

Compra un asiento mejor.

Muchas aerolíneas ahora ofrecen asientos de clase económica con espacio adicional para las piernas por un cargo adicional. Por ejemplo, los asientos Aún más espaciosos de JetBlue, muchos de los cuales están en las filas de salida, tienen hasta siete pulgadas adicionales de inclinación del asiento. United ofrece acceso Economy Plus a viajeros frecuentes de alto rango y a cualquier viajero que pague la tarifa anual. Esto le da derecho a unos centímetros adicionales de inclinación del asiento hacia la parte delantera de la cabina del entrenador. (Si hay asientos Economy Plus disponibles a la hora del vuelo, se pueden comprar una sola vez.) Otras aerolíneas ofrecen programas similares.

Asegúrese de entender lo que está recibiendo por el dinero. Es posible que esté más cerca de la parte delantera de la cabina, pero eso podría ser todo lo que está comprando, ya que no hay beneficios (como comidas) vienen con su asiento de autobús “mejorado”.

Seleccione su asiento al reservar.

La mayoría de los sitios web y motores de reservas de las aerolíneas le permiten elegir un asiento al comprar su billete, o volver a su reserva después de su compra inicial y seleccionar un asiento más tarde. En muchos casos, este proceso es gratuito, pero algunas aerolíneas han añadido tarifas por asientos anticipados. Si no ve un asiento que le guste, regrese a su reserva a medida que se acerca la fecha de su viaje para ver si se ha abierto algo mientras tanto. Si no te gustan tus opciones en línea, inténtalo de nuevo en el aeropuerto, ya sea en el check-in o en la puerta de embarque.

Si intenta seleccionar su asiento una vez que haya reservado su vuelo, es posible que solo vea los asientos premium economy más caros disponibles. Eso no significa que no consigas un asiento al final. De hecho, puede obtener el asiento premium economy de todos modos cuando se registre en línea, sin tener que pagar extra.

Confirme su asiento en el check-in.

La mayoría de las aerolíneas permiten a los pasajeros facturar en línea hasta 24 horas antes de la salida de su vuelo. En ese momento puede confirmar el asiento que ya ha elegido o seleccionar uno mejor. Esté atento a las ofertas de última hora para ascensos de clase con descuento en asientos premium economy y business. En su defecto, muchas aerolíneas retienen las filas de salida y los mamparos, los asientos más codiciados en clase económica, hasta el día del vuelo para que puedan asignarse en el aeropuerto. Todavía tienes una buena oportunidad de entrar en esas filas más populares.

Considere llamar a la aerolínea directamente si la asignación de asientos en línea no está disponible. También puede confirmar su asiento la semana que va a volar en caso de que se hayan abierto mejores asientos. Compruebe de nuevo unas horas antes de la hora de vuelo para ver si hay un buen asiento disponible.

Con poco tiempo o no quieres seguir buscando? Puede configurar una alerta de asiento a través de ExpertFlyer.com. Una sola alerta es gratuita, pero las alertas posteriores se cobran a 0 0.99 cada una.

Llegar al aeropuerto temprano.

Si hace el check-in demasiado tarde o llega demasiado tarde a su puerta de embarque, la aerolínea podría regalar su asiento. Siga las directrices de la aerolínea sobre la anticipación con la que debe llegar para los vuelos nacionales e internacionales.

En caso de duda, pregunte.

Atrás quedaron los días en que pedir dulcemente podría conseguirte un ascenso de clase en un vuelo, pero vale la pena intentarlo si no estás satisfecho con tu asignación de asiento actual. Una vez que llegue a su puerta, pregunte si se han abierto nuevos asientos. Si otros pasajeros pasan a clase ejecutiva o no se presentan para el vuelo, es posible que tenga suerte y obtenga una mejor asignación de asiento.

Sé específico.

Si sabe exactamente en qué asiento está interesado, puede ser más fácil para los agentes obtenerlo por usted. En lugar de pedir “un buen asiento”, trate de pedir “un asiento del pasillo cerca de la parte delantera” o “un asiento de la fila de salida.”Es más probable que consigas lo que quieres (o un sustituto aceptable). Pregunte de nuevo antes de abordar. A veces los agentes de la puerta pueden reasignar asientos en el último minuto.

Si todavía no tienes un asiento deseable, espera hasta que las puertas del avión se cierren. Es posible que pueda moverse a un asiento desocupado. Compruebe las últimas filas en el avión, ya que a menudo son los últimos asientos asignados.

Mantén informado al agente.

Si usted tiene una discapacidad o condición médica, o necesita sentarse al lado de sus hijos pequeños, hágaselo saber al agente. La mayoría hará todo lo posible para acomodarte.

La amabilidad cuenta.

Acércate a los agentes de la aerolínea con cortesía. Escuchan quejas y demandas todo el día. Hable con ellos amablemente, y puede que se sorprenda. Dice SeatGuru: “Mantener la frase ‘trata a los demás de la misma manera que quieres ser tratado’ en mente y seguir eso puede abrir muchas puertas para ti.”