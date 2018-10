el iPad mini de 5 fecha de lanzamiento, precio, características y especificaciones de los rumores

el iPad mini de 5 fecha de lanzamiento, precio, características y especificaciones rumores

han pasado más de tres años desde que el iPad mini 4 fue presentado en septiembre de 2015, y, sin embargo, que tres-año-viejo dispositivo es todavía uno de los mejores 8 pulgadas (bien, 7.9) tabletas alrededor – para algunos, el tamaño es perfecto. No podemos dejar de preocuparme por el futuro del modelo mini. Jamás habrá un mini iPad 5 o Apple acaba de decidir descontinuar el diminutivo modelo?

Hemos reunido todos los iPad mini 5 rumores, indicios, pistas y otras pruebas en un solo lugar. Siga leyendo para explorar las pruebas y averiguar acerca de las características y especificaciones que se esperaría ver en un nuevo iPad mini si es que llega.

Si usted tiene un envejecimiento de la iPad mini y usted está pensando que podría ser el momento de reemplazar, sigue leyendo para averiguar si Apple va a lanzar un nuevo modelo, o si es posible que tenga que buscar en otra parte.

Si usted está buscando un iPad para comprar ahora mismo, usted puede encontrar nuestro iPad guía de compra de útiles. También tenemos un montón de iPad ofertas para compartir con ustedes. (Y para que hablar de la iPad de 9,7, lea nuestra revisión de ese producto.)

Nuevo iPad mini: fecha de publicación

ha sido tanto tiempo desde el lanzamiento del iPad mini 4, que estamos perdiendo la fe en esta línea de productos cada vez que se actualiza a todos – pero teniendo en cuenta el éxito fenomenal de la mini de la línea de vuelta en el día (por un tiempo fue la más popular iPad de todos) y la popularidad de la ganga de precio del iPad de 9,7, que fue actualizado en la primavera de 2018, hay sin duda un apetito para un modelo nuevo.

sin Embargo, no se ve bien para el futuro de la iPad mini de línea. Un informe de la agencia Bloomberg a finales de agosto de 2018 sugiere que no habrá nuevo iPad mini en 2018.

“Una persona familiarizada con los planes de la compañía” al parecer, le dijo a Bloomberg que el iPad mini no sería actualizado.

’s no está claro si la persona estaba hablando acerca de la mini iPad no se actualiza en el tiempo para el mes de septiembre el iPhone evento, pero parece probable que isn y rsquo;t nunca va a ser actualizado.

el iPad mini será descontinuada?

la decisión de Apple de no actualizar el iPad mini no significa que el iPad mini no se siguen vendiendo. Un informe de DigiTimes, el 17 de agosto de 2018, indicó que Apple no tiene “otro plan para el iPad mini serie”, pero declaró que Apple seguirá vendiendo.

¿cuánto tiempo el iPad mini permanecerán a la venta aún está por verse, sin embargo.

KGI Securities analista Ming-Chi Kuo cree que los días de la mini iPad están contados. Él dijo en una nota a los inversionistas en Marzo de 2018 que el iPad mini ha sido un fracaso ya que ha sido reemplazado por los teléfonos inteligentes con pantalla grande.

En una nota a los inversionistas Kuo dijo que él ha visto: “la Fuerte demanda para la baja de los precios del iPad de 9,7 pulgadas en 2017. iPad envíos golpe 43.8 mn de unidades en 2017, muy por encima de la 35mn previsión de unidades por el mercado a principios de año. El principal impulsor fue el bajo precio de 9,7 pulgadas modelo, cuyos puntos de venta son los precios competitivos y una significativamente mayor en el panel de los de seis a siete pulgadas smartphones (iPad mini fue un fracaso debido a que fue sustituido por la gran pantalla de los smartphones). En un intento por fortalecer sus puntos de venta y para diferenciar de los de más bajo precio de las tabletas de Android, la nueva baja de los precios del iPad de 9,7 pulgadas (a partir de la producción en masa en 2Q18) es probable que el apoyo de Apple Lápiz.”

Kuo también emitió un informe en enero de 2017, lo que sugiere que Apple podría anunciar tres nuevos iPads de ese año (una declaración que fue demostrado para ser cierto), pero no el mini – y que habría un aumento en el precio promedio de venta de iPads gracias a “la disminución de la exposición al iPad mini”.

En un informe de BGR en Mayo de 2017, una fuente afirmó que Apple fue la eliminación de los iPad mini de línea completamente – pero no pudo confirmar si esto iba a suceder. Y después de la falta de un nuevo iPad mini en la WWDC 2017, TechCrunch dijo que el cuarto modelo “es, probablemente, va a ser el último iPad mini siempre”.

El final de la mini iPad no es ninguna sorpresa, dado el bajo precio del 9,7 en el iPad, las pantallas más grandes en el iPhone XS, y el iPhone XR, y otros más grandes proyectó smartphones.

sin Embargo, las personas que buscan comprar tabletas no necesariamente buscando un celular, la tablet puede ser para un niño ver YouTube, o jugar juegos, o puede ser un ordenador portátil de reemplazo, en caso de que el menor tamaño del iPad mini bien puede apelar más que un modelo más grande.

Nuevo iPad mini: Precio

Con el iPad ahora está empezando a £319/$329 para el de 32 gb – menos que el iPad mini, la cual empieza a £399/$399 (a pesar de que es una versión de 128GB) – el iPad mini ya no es de Apple iPad más barato.

Incluso si usted compara el 128GB mini iPad con 128GB de iPad, el iPad mini cuesta £10 menos. Con tres-año-vieja tecnología, nadie puede afirmar que, en su actual precio del iPad mini es un buen negocio.

sería lógico esperar que Apple introdujera un nuevo iPad mini de 5 a un precio menor que el de 9,7 del iPad que llegó el 27 de Marzo de 2018 costando £319 (que el iPad era un precio más bajo para apelar a las escuelas). Podríamos ver un iPad mini por menos de £300? No sería la Manzana de la naturaleza para reducir el precio a medida, por lo que creemos que es muy raro.

Nuevo iPad mini: Diseño

Sólo suponga que hay un nuevo iPad mini. ¿Qué podemos esperar a ver?

En términos de diseño el iPad mini 4 está muy cerca de la primera iPad mini; se ha adelgazado y tenía diversas funciones que se han añadido, pero los dos dispositivos parecen en gran medida de la misma. Podemos esperar más radical rediseño esta vez?

el iPad mini de ganancia de los más delgados biseles y una pantalla más grande que se rumorea para el más grande, el iPad Pro de los modelos? Podemos esperar de Apple para eliminar el botón de Inicio y agregar Cara de IDENTIFICACIÓN de capacidades para el iPad mini?

Si Apple actualiza el iPad mini, a continuación, la eliminación del botón de Inicio parece probable. Como resultado podemos ver una pantalla más grande y aún más, de dimensiones compactas.









El actual iPad mini tiene las siguientes dimensiones:

7.9 en la pantalla

203.1 mm x 134.8 mm x 6,1 mm

El tamaño estándar iPad dimensiones son las siguientes:

9.7 en pantalla

240mm x 169.5 mm x 7.5 mm

Con el iPhone XS Max tener un 6.5 en la pantalla en comparación con el iPad mini de 7,9 pulgadas es existe una gran diferencia entre los dos dispositivos en términos de tamaño?

Aquí está el iPhone XS Max dimensiones:

6.5 en pantalla

157.5 mm x 77.4 mm x 7,7 mm

Que la pantalla podría ser similar medida en diagonal, pero las dimensiones son un mundo aparte. Hay muchas circunstancias donde una amplia pantalla será más amigable que el de un estrecho pantalla.

Si es que llega, el mini iPad 5 podría ser más delgado que su predecesor (que es de 6.1 mm). Es ciertamente posible, aunque el 2018 iPad es de 7,5 mm de grosor, así que tal vez Apple no parece probable que el modelo más pequeño de cualquier diluyente.

Puertos

Los nuevos iPhones falta un conector de audio para conectar los auriculares. Podría el iPad ver la misma suerte? Se piensa que no, basándose en el hecho de que en el 2018 el iPad y el 2017 iPad Pro de los modelos que han mantenido su jacks de audio.

El iPad Pro de los modelos cuentan con un Conector de Smart: un conjunto de datos y puertos de alimentación on su borde izquierdo, cuando se celebra en la orientación vertical, que se conectan a un caso de teclado. Es posible que este podría encontrar su camino a un iPad mini.









¿Para qué vale la pena pensamos en el Teclado Inteligente disponible para el 12.9 pulgadas, el iPad Pro es mucho mejor que su pequeño primo, pero incluso eso es una mejor opción para el largo plazo, escribiendo que el software del teclado en la pantalla del iPad. Si el iPad mini 5 se presenta un Inteligente Conector podría tener un (probablemente limitado, pero todavía útil) Teclado Inteligente de su propia, así como la apertura de posibilidades para otros accesorios conectados. Es factible que pudimos ver en el iPad mini, pero esperamos que en la norma primer iPad.

Nuevo iPad mini: características técnicas

Para obtener la mejor idea de lo que las especificaciones que podemos esperar, vamos a empezar por mirar las especificaciones del modelo actual:

procesador A8

M8 coprocesador de Movimiento

128GB de almacenamiento

cámara de 8 megapíxeles

1.2 MP cámara FaceTime

10 horas de conexión Wi-Fi gratuita navegación, 9 horas de celulares de navegación









El 2018 el iPad tiene un chip A10, de modo que podemos esperar un nuevo mini partido que, junto con el M10 coprocesador.

no esperamos de Apple a la calidad de la cámara, por lo que de 8Mp en la parte posterior y 1.2 Mp en el frontal parece probable, como es el caso del 2018 iPad. (Una mejor cámara frontal sería bueno, sin embargo, particularmente para FaceTime.)

Como para el almacenamiento, esperamos que el mini de 5 a estar disponible con 32 GB y 128 GB especificaciones, al igual que el iPad en 2018. Pero Apple puede ofrecer de 64 gb, 256 gb y 512 GB de sabores, como ocurre con el iPad Pro.

Nuevas características de la lista de deseos

Hemos visto anteriormente, en las nuevas características que creo que es probable que aparezcan en el mini iPad 5. Pero, ¿cuáles son las características que nos gustaría ver? Aquí está nuestro iPad mini 5 lista de deseos.

Sin puerto de auriculares

vamos a un miembro aquí, y sabemos que esto no es una moda de punto de vista: puede ser la eliminación de la toma de auriculares en el ipad, y esta podría ser una buena cosa!

Mientras que el iPad mini 4 ya está maravillosamente delgado y ligero, la eliminación de un puerto agiliza el diseño en el exterior y hace espacio en el interior: el mini 5 podría ser incluso más delgado, o tal vez de exprimir un poco más la capacidad de la batería.

Cuando se trata de implementar nuevas características y entrar en nuevos segmentos de mercado, Apple es ampliamente sentido de giro lento transatlántico de la tecnología móvil, pero es una manera rápida y generalmente premonitorio de mudanza cuando se trata de zanjar pronto-a-ser-tecnologías obsoletas.

Rápido

Como regla general, el más portátil de un dispositivo de computación es, más dependiente es la energía de la batería – sin embargo, por el contrario, va a depender de una pequeña unidad de la batería. El iPad Pro de 12,9 en es el menos probable iPad para ver el uso prolongado en el ir (la mayoría de nuestras uso ha sido de escritorio o en el sofá-bound, a poca distancia de una fuente de alimentación), pero se ha fácilmente el mejor rendimiento de la batería de cualquier iPad que hemos probado.

Que es una manera indirecta de decir que el rendimiento de la batería es una gran prioridad para el mini iPad 5 y eficiente y conveniente de carga es un elemento importante de eso. Nos gustaría Apple para implementar su propia versión de Qualcomm de Carga Rápida de la tecnología, de modo que usted puede dar el mini 5 una rápida ráfaga de poder en la tienda de café antes de continuar en el buen camino.

Hemos acostumbrado a la carga ultra-rápida ofrecido por Apple Lápiz poca batería, y me gustaría ver algo de la misma experiencia (aunque se basa en la nueva tecnología) llevó a los iPads a sí mismos.









ranura para tarjeta microSD

además de ser un extraordinario disparo de larga (Apple nunca ha producido un iPhone, iPad o iPod con almacenamiento extraíble, realista y nunca lo hará), esto puede sonar extraño para pedir a Apple para simplificar el diseño exterior mediante la eliminación de un ampliamente utilizado de puerto y, a continuación, en la siguiente sección pregunte a Apple para obstruir el diseño con un adicional de la ranura de la tarjeta. Pero vamos a ponerlo de esta manera: si estamos obligados a tener uno no esenciales de puerto externo, nos gustaría aprovechar esta sobre la de 3,5 mm para auriculares jack.

Apple políticas de almacenamiento han sido frustrante. El paso sustancial en el precio de la hora de seleccionar una mayor asignación de almacenamiento, cuando sabemos que el almacenamiento es increíblemente barato; la eliminación de la ‘sweet spot’ 32GB opción, por lo que muchos compradores de otoño entre las heces de los no suficiente (16GB) y más de lo que necesita (64 GB); y la negativa a tolerar cualquiera de las actualizaciones o la eliminación de almacenamiento, de modo que lo que compra es lo que usted está atascado con la vida de ese producto.

Impermeabilización

El iPad mini es un excelente e-reader, y sabes lo que eso significa: uso de la piscina. Pensamos que el mini line-up de las necesidades de impermeabilización tanto como el iphone.

Apple no solía enviar a sus dispositivos para obtener la dirección IP de calificación, pero algunos de sus más recientes productos orgullosamente declaró sus credenciales en esta área: un impresionante IP67 en el iPhone 8 y el iPhone X, y IPX7 en el Apple Watch primera generación y los de la Serie 1. El Apple Watch de la Serie 2 y 3 son clasificados en una escala diferente: resistente a una profundidad de 50 metros por debajo de la norma ISO 22810:2010.

(IP – o índice de Protección – clasificación consta de dos dígitos. La primera de las tasas de su capacidad para resistir la sólida intrusiones, tales como el polvo en una escala de 0 a 6; el segundo, las tasas de resistencia a los fluidos en una escala de 0 a 8. Así que el Samsung Galaxy S7 smartphone, que está considerada como IP68, es la parte superior de la clase. Una X indica que el producto no ha sido probado en una escala particular.)

Eso es todo por ahora. Compruebe regularmente en caso de que el último iPad mini 5 característica de los rumores, ya que estaremos actualizando este mismo artículo como nueva evidencia y la especulación surge, y cuando el primero se filtraron fotos aparecen.