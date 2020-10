Las autoridades mexicanas evacuaron a 41 mil turistas de la costa caribeña del país en espera de la llegada del huracán Delta, que se retiró a la categoría 3 en las últimas horas, pero continúa avanzando con vientos de 195 kilómetros por hora, según el ‘El País’.

Las autoridades de Quintana Roo, un estado mexicano, notificaron la transferencia de 41 mil turistas debido al impacto del huracán, de los cuales el 85% son mexicanos y el resto extranjeros, sobre todo americanos, informa la AFP.

“Teníamos el 35% de nuestra capacidad. Para evitar la propagación de covid-19, se tomaron las mismas medidas en los refugios y hoteles, como el uso de gel, máscaras faciales”, reveló Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de hoteles de Cancún, uno de los principales destinos turísticos.

Según un informe del Centro Nacional de huracanes (NHC) de los Estados Unidos, se espera que el huracán golpee el continente con vientos “potencialmente catastróficos”. Después de pasar por Cuba y las Islas Caimán El lunes, el Delta se acerca a la costa sureste de México.

La previsión del Servicio Meteorológico Nacional indica que el huracán debe estar entrando en el país alrededor de esta hora (5h de la mañana hora local, 11h en Portugal), en un punto cercano a Puerto Morelos, entre las zonas de baño de Cancún y Playa Del Carmen, las más buscadas por los turistas.

🌀⚠️ CATEGORY 4 — Hurricane Delta continues to rapidly intensify and is now a Category 4 hurricane. Maximum sustained winds are now 130 mph with higher gusts. pic.twitter.com/UxX239MxC7

— Brantly Keiek (@BrantlyWx) October 6, 2020