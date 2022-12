Durante la revolución digital y conectada, Jean afirmó al Financial Times que existe un tremendo potencial en las relaciones físicas. Cuanto más conectadas estén sus vidas a los dispositivos, más querrán algo mecánico.

Entre 2001 y 2013, comenzó a trabajar en el departamento de cosméticos de Christian Dior y se convirtió en Subdirectora General del Comité Ejecutivo. Ella ha estado frente a frente de uno de los períodos más exitosos de la compañía durante ese período, Lo que resulta no crecimiento de materiales promocionales, materiales publicitarios y estrategias de comunicación.

Según el Financial Times, comenzó su carrera en McKinsey en París , donde trabajó como consultora durante dos años y aprendió planificación estratégica. Ganó experiencia en la industria de la moda trabajando para la compañía del diseñador de moda John Galliano en 2000, ayudando en el desarrollo de la marca.

La empresaria Francesa Delphine Arnault es vicepresidenta de Louis Vuitton y tiene 47 años. Asistió a la London School of Economics y a la EDHEC Business School en Lille.

