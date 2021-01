LA TRAGEDIA CONTINÚA: Los peruanos debemos estar preparados para lo peor, una vez más estaremos confinados y con hambre, sin ningún tipo de salvavidas para los millones de pobres que están sin chamba, para los que viven del comercio informal, para los “mil oficios” de cachuelos que les dan sustento en el día a día para llevar un pan a su familia. Porque esta cuarentena del gobierno morado-rojimio, es un reconocimiento al fracaso de la gestión del mitómano Martin Vizcarra, entre marzo y diciembre del año pasado, que se llenaba la boca afirmando que su objetivo con miras al Bicentenario de la República era contar con 5,000 camas de Cuidados Intensivos (UCI) en el sistema de salud para los pacientes que lo requieran.

Como si fuera poco, “Pinocho” Vizcarra, ofreció 466 Centros de Atención Rápida en agosto y hasta ahora nada. Sólo hay 1,800 camas UCI y el 40% de peruanos han sido contagiados, más de 100 mil muertos? Que este gobierno de transición de Sagasti, debió corregir los primeros días de diciembre al tener conocimiento que 8 días después de las marchas de la “generación equivocada” que los morados alentaron, subieron los contagios a 2,847 y para mediados de diciembre se había disparado el número de infectados a 5,691 según informe del INS? Que misteriosamente aumentaron como la espuma los aforos en los Centros de Comerciales, abrieron gimnasios, discotecas, restaurantes, casinos, viajes provinciales e internacionales, “chongos”, las aglomeraciones en los bancos que significaron una de las mayores fuentes de contagios y para cerrar; se podía ir a la playa de lunes a jueves, como si el viernes, sábado y domingo se contagiasen, etc…

Nos puede extrañar con estos resultados el comportamiento sinuoso, confuso y corrupto del gobierno progre, marxista, morado, caviar, socialista que pretende compensar al dejar casi en ruinas la economía del país y de gran parte de la población que es informal que no están dentro de la PEA (Población Económicamente Activa), entregando bonos de manera caótica y sin padrones actualizados, lo peor de todo no llegando a las poblaciones más vulnerables o entregándolos a quienes no lo necesitan? A donde nos conduce el “encierro obligatorio”, dando solo una hora para que alguien del hogar salga a comprar los comestibles, pero no dicen con qué plata van a comprar esos millones de peruanos si no chambean, no tiene ahorros, viven de su labor diaria en las calles y sin ninguna alternativa de supervivencia? Nos da coraje, indignación y repudio que la primer Ministro, Violeta Bermúdez diga sin ruborizarse: ‘no los estamos encerrando. Tienen una hora para ir al mercado o al supermercado o si quieren pueden hacer ejercicio, relajamiento al aire libre por una hora’. Increíble, pareciera que solo gobernara para los morados y caviares y sectores amigos que tienen altos ingresos que superan los 15 o 20 mil soles, muchos de ellos burócratas dorados del aparato del Estado y una tremenda pléyade de consultores y asesores?

¿Será que el verdadero trasfondo del “encierro obligatorio” y el severo “toque de queda” decretado sobre todo en la capital por el “Quijote de las Marchas” , es para postergar las elecciones? Que la prometida vacuna china, anunciada el 6 de enero del 2021, por el presidente morado, Francisco Sagasti, un acuerdo por 38 millones de dosis de Sinopharm, no llegara en enero sino a mediados de febrero. Por lo menos a mí no me cabe ninguna duda, debemos estar preparados para lo peor…