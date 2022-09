EL GRAN NEGOCIAZO DE LOS PEAJES

By

Los peajes, son una unión de alcaldes corruptos, empresas coimeras y árbitros arreglados. Las autoridades municipales otorgaron muchas concesiones a las empresas administradoras de peajes, por razones que se encuentran pendientes de investigar.

Las avenidas de Lima están configuradas para que siempre termines yendo por la ruta con peaje: las vías alternas están llenas de obstáculos o trampas que te obligan finalmente a pagar S/6.50 e ir por la vía concesionada. ¿No me creen? Veamos estos abusos y demás joyas de los servicios estatales, ejemplo las vías alternas, la del Malecón Checa, antes era pura trocha hasta Huachipa, «el mudo» Castañeda (Q E.P.D.) tres periodos y nada.

1. La vía alterna al peaje de Chorrillos que te lleva a Prolongación Huaylas. Es una trocha convertida en botadero clandestino de basura y desmonte, que además cierran por las noches como una tranquera que funciona como trampa. Aquí todo te induce a pagar peaje. Yendo por la UCS ya está bloqueado? si querían entrar a Chorrillos por ahí lo hacían. Igual de regreso, por ese mismo sitio, tomaba Miotta que la arreglaron para los panamericanos. Ahí mismo, la empresa de peaje ha puesto unas púas pinchallantas en sentido Panamericana a Huaylas.

2. En Acho ocurre algo peor. La avenida 9 de octubre, que antes tenía un acceso directo para bajar a Evitamiento, en su lugar hoy tiene una vereda y rejas que bloquean la salida y que, otra vez, obligan a choferes a dar una vuelta inmensa. La otra opción es pagar peaje desde antes.



3. Miren lo que pasa en vía Evitamiento a la altura del Parque de los Anillos. Debido a las obras que entorpecen la vía alterna, en vez de recorrer una distancia recta de 4 km que me tomaría solo 7 minutos (pagando peaje), demoro casi 25 por la vía alterna en un viaje eterno.

«Un chofer gasta S/2 mil al año en peajes y no tiene opciones para evitar ese pago. ¿Qué intereses hay? Coimas? Peajes suena a la corrupta Susana Villaran y sus garrapatas de «la chalina verde»? ellos siguen felices y orondos por el mundo….!!!

4. Sin contar que esas casetas no usan tarjetas solo efectivo o PEX. Ah, y su carril para PEX es innecesariamente largo, parece que lo hacen a propósito.

5.La misma problemática se repite en el peaje de Puente Piedra, cerca al río Chillón. El ciudadano no tiene otra vía alterna cercana por dónde salir hacia el sur. No hay puentes. Si se desea evitarlo, se debe viajar hasta Carabayllo, puente San Martín (a 12.5km)

Las cuidadanos de Lima Norte obligados a pagar peaje abusivos, sea por el uso de transporte público o privado. A esto le sumas una visita al norte chico (Ejm. Chancay), tienes un peaje adicional (Ancón).



6. Lo peor es que las vías con peaje tampoco es que seán una solución. Ingresar al túnel de la línea amarilla en la noche sentido al aeropuerto es un suplicio. No hay un servicio apropiado. Todo mal.

Se supone que uno va a pagar peaje para ahorrar tiempo pero no, la negligencia es la regla. Estamos jodidos. Y ningún candidato Lima, tiene una propuesta viable, solo prometen lo que no pueden cumplir con tal de ganarse los votos de los ciudadanos.

La firme que el sistema de tránsito vehicular en el Perú está diseñado para pagar peajes. Pistas en mal estado, rotas y con huecos, mal infraestructura vehicular , falta de señalización entre otros. Crean caos (tráfico) para que no tengas otro opción y pagues tus S/6.50 para ir en una vía «más rápida». Aún así el 60% de los choferes evaden el peaje y crean congestión en las vías alternas.

Nos hemos preguntado en el caso de los peajes de Lima: ¿Qué derechos de los usuarios son vulnerados? Cuando se sabe la declaración pública y judicial de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, sobre el financiamiento de US$10 MILLONES DE DÓLARES por parte de Odebrecht y OAS para su campaña contra la revocatoria de su mandato y la reelección respectiva? La discusión pública debe ser si los contratos de concesión de los peajes de Línea Amarilla LAMSAC y Rutas de Lima se deben de rescindir, resolver, anular o incluso desconocer.