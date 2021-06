El óxido nitroso. El gas de la risa, también conocido como gas hilarante, ha mostrado resultados prometedores en el tratamiento de la depresión. Anuncio De NewScientist. Un estudio en un pequeño grupo de pacientes mostró que las personas deprimidas que inhalaron una dosis baja del gas experimentaron una mejoría en su condición en las dos semanas siguientes. Durante mucho tiempo se ha sabido que el óxido nitroso puede proporcionar breves mejoras en el estado de ánimo y aliviar el dolor, de ahí su nombre de gas hilarante.

Pero este efecto desaparece rápidamente. Este gas es uno de los anestésicos más utilizados, tanto en hospitales, en cirugías dentales y en paramédicos. También se utiliza ilegalmente en forma de pequeñas cápsulas para uso recreativo.

El gas parece afectar principalmente al cerebro, bloqueando moléculas en las células nerviosas llamadas receptores NMDA (N-metil-D-aspártico). Estos mismos receptores también son atacados por otro anestésico más fuerte, la ketamina, que también ayuda a aliviar la depresión.

Operación misteriosa

No se sabe cómo los receptores NMDA afectan el estado de ánimo. Pero cuando la ketamina comenzó a mostrar sus efectos antidepresivos, Peter Nagel, quien en ese momento era anestesiólogo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis (Missouri), quería ver si el óxido nitroso tenía el mismo potencial. En 2014, él y sus colegas descubrieron que la inhalación de óxido nitroso durante una hora redujo los síntomas de depresión durante un día en personas que no tomaron los antidepresivos estándar. Sin embargo, el estudio no determinó si el efecto podría durar más tiempo.

El uso prolongado de óxido nitroso puede causar náuseas y dolor de cabeza. Por lo tanto, en el último estudio, el equipo del Dr. Nagili observó a 24 personas para quienes los tratamientos para la depresión no funcionaron y les dio media dosis de óxido nitroso, una dosis completa o un placebo compuesto de aire y oxígeno.

Recibieron tratamiento una vez al mes durante tres meses.

Después de dos semanas, los síntomas de depresión en los que recibieron la mitad de la dosis habían disminuido en un promedio de cinco puntos en comparación con los que recibieron el placebo. Entonces hay una mejora real. Los puntos se miden en una escala de calificación de depresión utilizada con frecuencia. Después del tratamiento con la dosis completa, los síntomas disminuyeron aún más. Pero la diferencia era tan pequeña que podría ser solo una coincidencia. El grupo de media dosis también tuvo efectos secundarios mucho más débiles: náuseas, migrañas y mareos.

Al igual que la ketamina, el óxido nitroso puede mejorar rápidamente el estado de ánimo, dijo Peter Nagili, ahora en la Universidad de Chicago, Illinois. “Algo está sucediendo en el cerebro, es como presionar un botón. Pero nadie sabe cómo funciona “.