El premio Nobel de Literatura de 2010, ya nos tiene acostumbrado a meter su cuchara en temas políticos y hacer la “cagada”. Sufre de amnesia crónica ya no recuerdan todo lo que despotricó del Perú?

Sin embargo, descartó que el cierre del Parlamento sea un “golpe de Estado” y tildó al último Parlamento de “circo grotesco de forajidos y semianalfabetos”. EN REALIDAD EL GARANTE SE GUÍA POR SUS ODIOS Y SU DESAMOR VISCERAL AL PERU ¿SE CREE INIMPUTABLE? Olvida que orientó el voto a favor del “cáncer y el sida”; con el ” cholo” ratero, con el aventurero “cosito”, con PPKutra. Vargas Llosa, emite opiniones muy alegremente, como ahora apoyando al aprendiz de Maduro. ¿Complicidad o ceguera de un obsecuente que guarda silencio sobre Vizcarra, a quien la fiscalía acusa de corrupción como gobernador de Moquegua, ministro de MTC en el caso Chincheros, reembolso a Odebtecht? Además por violentar el estado de derecho?

Debo decir que “el garante”, desconoce la realidad del país, no vive en el Perú hace muchos años-tanto así que perdió las elecciones en 1990 ante un desconocido Alberto Fujimori-, “roche” que hasta ahora no olvida. Es más que evidente, Vargas Llosa tiene sus preferencias y antipatías políticas y tiene todo el derecho de expresarlas. Pero, después de tan enfática apuesta de garantizar a impresentables, ahora trate de enyucarnos un dictador”, pues uno esperaría al menos una reflexión, por no decir una crítica, sobre el actual gobierno que él respalda.

El golpe ¿No le parece un retroceso sobre nuestra precaria democracia? ¿No le recuerda, como a muchos, las formas montesinistas de los noventa? ¿No le da miedo que dicho poder haya quebrado la paz entre los peruanos! ¿Le parece correcta la intromisión rojimia en altos cargos del Estado? ¿No le preocupa la manipulación de las líneas de ascenso en el Ejército y la Policía? ¿No le incomoda el uso de recursos públicos para premiar a los medios serviles durante este gobierno? La compra de waripoleras? No le preocupa nada…pero mete su cachara. El escenario planteado por el “garante” Mario Vargas Llosa, me hace reflexionar sobre el derecho de todos los peruanos a elegir a quién le venga en gana y sin la “orientación alguna”.

Por eso, no creo que los peruanos estén de acuerdo con la injerencia una vez más del “garante” de apoyar a presidentes que roban lis sueños de los peruanos, no se ha percatado de lo gravedad de esta intromisión. ¿Qué pasaría con nuestros recursos naturales por los “lobbys” de Vizcarra? ¿Quién nos garantiza que en el poder no haga de las suyas con Odebrecht ?¿Es ignorancia o desamor a la Patria? Ya tomó el poder judicial, la fiscalía, ahora quiere el TC. El devenir de la historia de los países ricos en materias primas como el Perú, está marcada por la amenaza constante de las transnacionales, que se han convertidos en sangrientas guerras con la triste realidad de miles personas muertas en especial niños heridos, mutilados, huérfanos, familias desplazadas, mujeres y niñas violadas, ciudades completamente destruidas, entre otras graves consecuencias.

Ante esta realidad no debemos subestimar las ambiciones de Vizcarra… y sus adláteres chavistas ¿Por qué seguir escuchando a Vargas Llosa, el liberal y demócrata, alabando a este gobierno (antes de volvernos a iluminar sobre sus preferencias políticas)? Oiga usted, como dijo “Melcochita: IMBÉCIL! A LA MAYORÍA DE PERUANOS YA NO LE VOLVERÁS A VENDER ESE CUENTO DE GARANTE…