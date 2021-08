Miembro de la familia propietaria PSG mensaje publicado para asegurarse de que el acuerdo con Lionel Messi está pactado.

El futuro de Lionel Messi es, por estos días, el gran motivo de interés cuando se trata del mercado, después de que el Barcelona anunciara que la estrella argentina no renovará su contrato. Y hay nuevos desarrollos en este asunto, fruto de un tuit de Khalifah Bin Hamad Al Thani.

Una de las reacciones más esperadas a la salida de Messi: “Sé que algún día volverán”

El asunto se vuelve relevante porque es un miembro de la familia Al Thani (Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, compró PSG en 2011). “Las negociaciones se han completado oficialmente”, dice el mensaje, prometiendo un anuncio pronto.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021