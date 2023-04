El FONDO BLANQUIAZUL es otro GREMCO: cobran todo.

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

No es amor a los «patos» sino a «la patera». El Fondo Blanquiazul trajo personajes desde la política. El estilo se notó: dilapidar las reservas del club sin respetar a la institución; como en la política.

Sin roche, aquí todo lo que se tiene confirmado hasta ahora acerca del Fondo Blanquiazul (FB) :

1. La historia comienza el 2019. El Club Alianza Lima tenía una deuda aproximada de S/. 46 millones distribuida así:

SUNAT 29.75M

Otros 16.25M

2. En Junio del 2019 el FB integrado por 6 miembros «inversores» cancelaron el 80% de la deuda de la SUNAT, así como lo informa dicha entidad en el siguiente twit: twitter.com/SUNATOficial/s…

3. El 5 Abr el colectivo de socios @SociosAL1901 se expresó sobre la posible venta de las acreencias de 3 participantes del FB. Según ellos DGP tendría el 47%. Asimismo, muestran su preocupación x quienes serían los nuevos integrantes. Aquí parte del hilo: twitter.com/SociosAL1901/s…

4. De la información obtenida d @SUNATOficial y d @SociosAL1901 he armado un cuadro con la dist. d las acreencias del FB entre sus 6 integrantes:

D. Gonzáles-Posada de Cossío

C. Torres Carrillo

F. Farah Giha

S. Lerner Ghitis

A. Armejo Sánchez

R. Morales-Bermúdez Pedraglio.

5. Hay que precisar que bajo la deuda concursal las acreencias obtienen un TIA 7.6% aprox, monto muy bajo para cualquier inversor que no sea altruista o quiera al equipo como para «invertir» en una acreencia. Asimismo, de los EEFF del club se puede determinar la acreencia del FB.

6.En 2020 el FB realizó un préstamo al club S/. 246,911 Contrario a lo que muchos creen, el FB no es una entidad que invierte con capital para realizar las operaciones del club. El FB es sólo un acreedor más que espera recibir su dinero de regreso mientra que el club le paga una TIA bajo.

7. Con respecto a los nuevos integrantes, hay que precisar que aún entrando no llegarían a ser mayoría ya que los otros 3 que quedan tendrían más del 51% de las acreencias del FB, por ende, quienes entren tendrían que adquirir más acreencias fuera del FB.

8. Adicionalmente, la Deuda Concursal se incrementó en 2021 en 11.3% yendo de S/. 49.3M a 54.9M.

El FB sería el último acreedor en obtener su pago que se habría extendido hasta el 2032.

9. Finalmente, en el cuadro siguiente está un detalle del perfil profesional de los miembros del FB.

Los Socios Organizados AL1901 tienen su versión:

Ya que se toca el tema de las mentiras, el cargo de “presidente” del Fondo Blanquiazul no existe. El FB no está constituido como un ente con gestión interna, lo que sucedía es que lo dejaban liderar por haber colocado el mayor porcentaje de manera individual (47%)

Para que se entienda mejor, no existen cargos en el fondo blanquiazul y él se autodenomina así para dar la sensación de ostentar una jefatura que no tiene y nunca tuvo, confundiendo a hinchas y a los mismos trabajadores del club, avalado esto por el Gerente General.

La incapacidad de “liderazgo” de DGP se evidencia en diversos actos como, por ejemplo, sabiendo que no hay financiamiento, anular y aletargar soluciones de proyectos y herramientas financieras en favor del club, como reenganche de socios, venta de bonos y más.

Esta situación, sostenida en el tiempo, llevó a una tensa calma en el interior del FB, la cual desencadenó en un deseo de terminar con esa “unidad”, teniendo como resultado que 3 aportantes del fondo pongan a la venta su porcentaje de participación (52%)

Este proceso inició hace varias semanas y hace poco fue concretado en favor de una empresa cuyo nombre se está verificando. Tenemos información de que quienes ingresan lo hacen con la finalidad de devolverle independencia a los gestores del club.

Sin embargo, tenemos claro que nadie adquiere una deuda sin una finalidad clara, por lo que nos mantendremos vigilantes ante los sucesos que puedan ocurrir. Siempre es un riesgo que gente que no es aliancista o que es oportunista tenga libertad para disponer del club.

Este nuevo integrante del fondo blanquiazul pasaría a ser el aportante mayoritario y, dado que no tienen un organigrama, podría devenir en un serio conflicto que seguro salpicaría al club por la forma como se manejan y es lo que menos necesitamos hoy los aliancistas.

No sabemos si será el capítulo final o si se interpondrá un recurso contra la venta u otro, pero es un golpe sobre la mesa y un llamado de atención para quienes piensan que todo está bien y eso es solo lo que nos querían hacer creer.

Se van a decir muchas cosas en estos días, nos han comentado incluso que el grupo que compra tiene hinchas de la u confesos, no lo sabemos, podría ser verdad o mentira pero igual estaremos atentos.

Hoy por hoy, la ley concursal no nos permite disponer de nuestro presupuesto, ser sujeto de crédito, tener gestores con independencia funcional y más. Tal vez ha llegado el momento de pelear por derogarla y buscar un marco legal más adecuado para lo que genera Alianza hoy en día.

Abran los ojos aliancistas, no se dejen engañar que ya varias veces nos han querido hacer pasar por tontos y estamos seguro que hemos aprendido de ello. El cambio para bien que ha experimentado el club es por el modelo de gestión y no por algún acreedor. Ténganlo claro.

Hubiéramos preferido que se le pueda hacer frente a DGP desde adentro, hoy hay un riesgo al no conocer las intenciones de quienes ingresan, por ello tenemos que trabajar unidos para que no se repitan años nefastos en los que pugnas de poder afectaron al club.

No somos socios que tengamos intención de hacer dinero con el club. Somos hinchas como cualquier otro que se hicieron socios para poder cuidar a Alianza Lima desde dentro. Esperemos muchos de ustedes en un futuro lo sean igual y trabajemos juntos.

#AlianzaSeDefiende