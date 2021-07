El CEO de Tesla y SpaceX quiere unirse a aquellos que buscan poner fin a los desechos que amenazan a los satélites y naves espaciales en el espacio. Y ya tienes una idea. Ponga su nave para “comer” los objetos errantes.

El extraño plan de Elon Musk para sacar la basura en el espacio.

Elon Musk siguió el desafío que se le lanzó en Twitter para poner fin a la basura espacial y avanzó una solución: su nave estelar podría resolver el problema. Bastaba con usar la puerta móvil del carenado para ir a “comer” los residuos que se sueltan en nuestra atmósfera, respondió el Fundador de Tesla y SpaceX.

Yes, we can fly Starship around space & chomp up debris with the moving fairing door

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021