Después de la noticia del compromiso de Britney Spears con Sam Asghari, el ex marido de la cantante le deseó lo mejor.



“Siempre la amaré”, dijo en una nueva entrevista. “Si ella está feliz con Sam y va a suceder, estoy feliz por ella”, agregó Jason Alexander, de 39 años, como Página Seis citas Inside Edition.

Pero él no se quedó aquí y también dijo que Sam es un buen partido para el ‘ex’.

“Sin él, ella estaría sola”, dijo, refiriéndose a Asghari, con quien la novia artista desde 2016.

Se recuerda que Britney y Alexander se casaron en 2014, una unión que duró poco más de dos días.

Britney Spears “quiere casarse lo antes posible”, dice la fuente

Britney Spears está lista para intercambiar alianzas con Sam Asghari, con quien ha estado saliendo desde 2016.

Este domingo, 12 de septiembre, reveló que ella está comprometida y ahora una fuente dice que el artista “quiere casarse lo antes posible”.

“Le gustaba tener una alfarería en la playa en un lugar tropical”, agregó la fuente en una conversación con la gente. “Será una boda pequeña”, dijo después.

Se recuerda que este será el tercer matrimonio de Britney, después de que se casara con Jason Alexander en 2004, después de haberse separado casi dos días después, y con Kevin Federline (padre de dos hijos, Sean Preston, 16, y Jayden James, 15), de quien se divorció en 2006.

Ex marido de Britney Spears, Jason Alexander, arrestado en el aeropuerto

El ex esposo de Britney Spears, Jason Alexander, fue arrestado en un aeropuerto de Nashville el domingo 29 de agosto, según confirmó la Página Seis.

Jason, de 39 años, mejor conocido por estar casado con la cantante durante 55 horas en 2004, fue acusado de una supuesta violación de seguridad.

También se sabe que se fijó una fianza de 2.500 dólares (más de dos mil euros).

Jason Alexander fue liberado al día siguiente, el lunes 30 de agosto. However, he must appear in court on 24 September.