Después de mucha especulación sobre la posibilidad de injerencia rusa en las elecciones de 2016, un informe de Robert Mueller concluyó que Trump no cometió delitos de colusión u obstrucción de la justicia.

“Este es un ejemplo en el que las personas fueron afrutadas cuando solo eran estudiantes y luego alcanzaron posiciones importantes; algo de este género le estaba sucediendo a Trump”, dijo el ex espía.

En una entrevista con The Guardian, Yuri Shvets revela que Donald Trump fue uno de los empresarios elegidos en ese momento como potencial activo.

El libro detalla los intentos de la KGB, los servicios secretos rusos, de “cultivar” docenas de empresarios estadounidenses, que no estarían al tanto de la situación, como activos útiles rusos. Esto sucedió durante los años 80.

