En metafísica, se sabe que es lo normal que cada país tenga un espíritu guardian o custodio, pero ello no siempre ha sido así, como ha sucedido en el caso del país de los Estados Unidos de Norteamérica: Este ha sido un país que se originó con 13 colonias que se emanciparon del dominio ingles y que eran adyacentes al océano atlántico, pero con el transcurso del tiempo se fueron expandiendo hacia el oeste, llegando con el correr de los años y tras anexarse de diversas formas diversos territorios, a las costas del océano pacífico, por lo que su territorio en realidad viene a ser la suma progresiva de varios territorios, y no un solo territorio definido desde el comienzo de su existencia como país, siendo ésta última situación la que permite desde el inicio de la vida del país como tal el que se le asigne un espíritu custodio o guardián.

Se sabe recién desde el año 2014 que se le asignó por fin al país de los Estados Unidos de norteamérica un espíritu custodio o guardián desde ese año, ello se debió a que eso FUE PEDIDO, y debía ser pedido, dado su caso antes mencionado de incremento a su territorio nacional de diversos territorios en diferentes momentos de su historia. Se asignó como espíritu custodio o guardián a dicho país un espíritu masculino, a quien el Padre (Se menciona a nivel espiritual como “el Padre” a Dios) le asignó como nombre por el cual puede ser conocido por los seres humanos el de “Señor de la Unión”, ese nombre asignado al espíritu custodio o guardián del país norteamericano tiene una gran relación con la visión que tuvo George Washington en el invierno de 1777 en Valley Forge, Pennsylvania, cuando una misteriosa visitante le mostro de manera sobrenatural los 3 peligros que tendría que enfrentar Estados Unidos de Norteamérica, y al contemplar en la visión tanto el segundo como el tercer peligro, se vió la presencia de un angel que llevaba una corona de luz sobre su frente, en la cual brillaba escrita la palabra “Unión”, angel que portaba la bandera norteamericana y que detuvo el segundo peligro, y después del tercer peligro dicho angel se quitó esa corona de luz con la palabra “Unión” para colocarla en la bandera estadounidense (NOTA: Puede leerse el artículo “Visiones sobre Estados Unidos y su posible último Presidente” publicado en esta misma sección de “Extrarealidades” de esta página web, en donde se relata todo lo referente a ese episodio y a la visión completa que le mostró la extraña visitante a George Washington). Se deduce entonces que la palabra “Unión” es MUY IMPORTANTE para dicho país, lo cual explicaría que al espíritu custodio o guardián del país norteamericano se le asignara como nombre el de “Señor de la Unión”, cuyo atuendo es el de una túnica celeste muy clara, casi blanca, de cabello oscuro y semi corto (hasta la mitad de su cuello), de tez blanca, agraciado; lleva atada alrededor de la parte superior de su cabeza una cinta plateada que sostiene en la parte superior de su frente una estrella blanca-plateada, estas cinta y estrella le fueron asignadas por el Padre como símbolo de que está encargado de ser el espíritu custodio o guardián de Estados Unidos de norteamerica; ese espíritu custodio o guardián tiene a su cargo todo el territorio del país en mención, incluyendo Alaska y las Islas del archipiélago de Hawai que conforman el Estado de Hawai. Respecto de Hawai, el Señor de la Unión no interfiere con los espíritus custodios o guardianes que Hawai tiene desde hace mucho, desde que nació como territorio autónomo cuando se desmembró de Lemuria y quedó ya en este plano físico de tercera dimensión (El continente de Lemuria estaba en la quinta dimensión).

El Señor de la Unión tampoco interfiere con el espíritu custodio o guardián que Alaska tiene asignado desde que Rusia se anexó dicho territorio; desde entonces, Alaska estuvo separado de la administración y control de su continente –del continente americano- por lo que el Padre le asignó entonces un espíritu custodio o guardián, siendo decisión del Padre que Alaska volviera a ser administrada en su mismo continente, por lo cual se facilitó el hecho de que Rusia vendiera Alaska a Estados Unidos cuando temía que los franceses en Canada le arrebataran el territorio de Alaska. Como se ha mencionado, el espíritu custodio o guardian de Estados Unidos de norteamerica no interfiere con las labores de cuidado, guarda y protección del de Alaska, siendo éste último de aspecto puede decirse que pegado a la naturaleza, como si fuese un antiguo explorador de Alaska de fines del siglo XIX, lleva botas de cuero marron, maletín de cuero colgado por su correa desde su hombro opuesto (colgado rodeando su cuello por el lado de su hombro opuesto y pasando la correa del maletin sobre su pecho), y el resto de su atuendo es un pantalón grueso (como si fuera a explorar Alaska en el frio), abrigo también grueso, camisa de manga larga blanca o de color claro que lleva puesta debajo del abrigo y sombrero de piel marrón tipo ruso.

CASO ESPECIAL: LA CIUDAD DE MIAMI

Es fuera de lo común no encontrar que haya en un territorio determinado un espíritu custodio o guardián, y en lugar de eso encontrar que hay uno en una ciudad de ese territorio, como ha sucedido con el caso de la península de Florida: En el plano espiritual no se ha encontrado algún espíritu custodio o guardian de Florida, pero se ha encontrado que existe un espíritu que se está encargando de la ciudad de Miami, si bien no se sabe si está asignado como espíritu custodio o guardián de dicha ciudad por voluntad superior, es posible que dicho espíritu se esté encargando de Miami por iniciativa propia y movido por propia compasión y por misericordia a dicha ciudad. Se trata de un espíritu masculino, de tez trigueña muy clara, con muy poca barba, de aspecto como de un latino joven que se encuentra en sus treintas. De buen carácter aunque reservado, cuando se muestra generalmente se ve solo su rostro. Un mensaje que este espíritu dió en una oportunidad sobre Miami y sobre la gente joven que habita dicha ciudad menciona que en Miami la gente está más preocupada y ocupada de gozar de las cosas de éste mundo y de todo lo mundano, más que de las cosas espirituales o profundas. Sobre la gente joven, dijo que quiere disfrutar de la vida y de todo lo mundano en Miami, pero se deja de lado cosas importantes y profundas. Mencionó también que las cosas de este mundo están bien afincadas en esa ciudad.

OTRO CASO PARTICULAR: PUERTO RICO

Puerto Rico es un caso especial, dada su situación de “territorio no incorporado estadounidense con status de autogobierno” ; el archipiélago de Puerto Rico tiene desde que fue colonia de España su propio espíritu custodio o guardián, el cual es masculino, de aspecto de cacique de piel trigueña. Según un mensaje de dicho custodio dado en septiembre del 2013, los jóvenes puertorriqueños quieren ser norteamericanos (estadounidenses) pero la parte desagradable de que Puerto Rico pertenezca dependiendo totalmente de Estados unidos de Norteamérica, es que si eso llega a suceder, ya Estados Unidos tiene pensado en ese caso instalar una central nuclear en Puerto Rico, eso no lo dicen y recién se llegaría a saber cuando ya todo esté dispuesto para eso y cuando se empiecen a tomar las medidas para comenzar su edificación e instalación.

ALGO QUE EL GUARDIAN DE ESTADOS UNIDOS QUISO HACER SABER:

El Señor de la Unión se preocupa enormemente de la situación del país norteamericano, país al que custodia y guarda hasta donde le está permitido, como le sucede a todo custodio o guardián: No puede interferir ni vulnerar el libre albedrio del país que custodia, es decir, de la gente del país al que custodia o guarda, que es precisamente la que determina el curso que seguirá el país (de ahí la enorme importancia que como país, sus ciudadanos sepan tomar las decisiones correctas). El Señor de la Unión expresó en un mensaje dado en febrero del 2017 -entre otras cosas más extensas- que los estadounidenses deben revisar su historia y recordar todo lo que han pasado y padecido (ya que no han aprendido de sus errores), que el Padre no quiere que Estados Unidos desaparezca como Nación y por eso atendió pedidos que le hicieron, y le asignó a Estados Unidos un espíritu custodio o guardian; que hay un karma de país que debe ser saldado, que la verdad saldrá a la luz aunque a muchos no les guste ni convenga, y que la intervención de la Madre puede salvar a Estados Unidos (Se menciona a nivel espiritual con la designación de “La Madre” a la Virgen Maria).