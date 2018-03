Antes de finalizar el año 2017 se han dado sucesos nada gratos en la región española de Cataluña, la cual intentò independizarse de España mediante la declaratoria de Independencia de Cataluña aprobada el viernes 27 de octubre ùltimo por el parlamento catalàn, consiguiendo la inmediata reacción del actual Jefe de gobierno español Sr. Mariano Rajoy, quien con las atribuciones que le confiere el Art. 155 de la constitución española, intervino en la Regiòn disolviendo al parlamento catalán, desplazando al Presidente del Consejo ejecutivo o gobierno de la Generalidad catalana o gobierno autónomo de Cataluña Carles Puigdemont y convocando a Elecciones anticipadas en la Regiòn catalana para el 21 de diciembre próximo. Carles Puigdemont y Mariano Rajoy se encuentran en disputa desde que el Sr Puigdemont -Presidente de la Generalidad catalana o gobierno autónomo catalán- convocò a un referéndum de independencia ante la fuerte oposición del gobierno español radicado en Madrid. El Jefe de gobierno español reaccionò también a la inesperada declaratoria de independencia de Cataluña declarando a su vez la extinción de la oficina de la presidencia de la Generalidad catalana y de los cargos principales del gobierno autónomo de Cataluña, aunque afirmó que esta medida es de carácter temporal. Al margen de todos estos hechos que muestran la tensión en el territorio español, tomemos en cuenta ¿Y cual es la situación del espíritu custodio o guardiàn de España?

El Espìritu custodio o guardian de España es femenino, y si bien tiene un nombre especial que no da a conocer a los seres humanos, se le conoce y se le puede llamar como “la Señora Epopeya”, nombre que tiene por lo aventureros que han sido los españoles desde cuando nació España como país. Esto ocurre no en un momento exacto en la historia europea, recordemos que los pueblos de la hoy penìnsula ibérica se desmembraron del antes imperio romano de occidente, después, durante el imperio de Carlomagno, pasaron a formar la marca de España desde el rio Ebro, naciendo España recién como país cuando los pueblos hispanos conforman un solo reino, lo cual fuè alcanzado en el siglo XV con la unión de los reinos de Castilla y Aragòn, la culminación de la reconquista de los territorios ocupados por los moros en la península y la anexión de Navarra entre 1524 y 1527 cuando se puede por fin hablar de la cimentación de España como país; nace entonces propiamente España como país (se desconoce la fecha exacta de su nacimiento como país), se le asigna un Espìritu custodio o guardiàn y empieza para España propiamente el karma como país. Al desconocerse la fecha exacta de su nacimiento como país, ya que ello fuè un proceso que demorò años y a través de diferentes sucesos, no es posible por el momento sacar la carta natal de España.

¿Quién es la señora Epopeya?

Ella fuè designada para hacerse cargo de guardar y custodiar España, fuè designada en circunstancias muy particulares, para ello fuè necesario que España se cimentara como país (lo cual se logró cuando fuè ya un reino unificado que incluìa los reinos de Castilla, Aragon y Navarra, proceso que culmina entre 1524 y 1527). Hay quienes sostienen que con la firma del tratado de Madrid el 14 de enero de 1526 por parte de Francisco I de Francia (quien fuè apresado en la batalla de Pavìa) nace propiamente España como país (en el artículo séptimo de este tratado, se pedìa a Francisco I que dejara de apoyar al Rey navarro en los intentos de reconquistar Navarra). Si bien el parlamento francés obligò posteriormente a Francisco I a derogar el tratado, sin embargo, Francisco I se viò obligado a ratificarlo después, en la Paz de Cambrai de 1529.

La Señora Epopeya tiene el aspecto de una dama española de tez blanca hispana, como la generalidad de las damas españolas, de cabello castaño hasta después de los hombros, antes de la altura de los codos, se muestra con vestido color blanco-crema, y la parte del vestido que constituye la falda esta tejida, como las faldas clàsicas tejidas de las damas españolas; con mantón de tul blanco transparente sobre una peineta de tamaño mediano que lleva sobre la cabeza, no usa joyas ni tampoco collares, lo cual no es de extrañar, ya que tratándose de un Espìritu custodio o guardian, es un ser de luz de gran nivel espiritual que tiene a su cargo guardar y custodiar a un país y el destino del mismo, asì como de ver el karma del país que guarda y tratar de orientar a la población del país que custodia en la medida que lo tiene permitido, sin poder interferir con el libre albedrìo de sus habitantes.

¿Y Gibraltar?

Gibraltar es una parte geográfica al sur de España que políticamente no se encuentra bajo el dominio del pueblo Español sino del gobierno británico, por lo que la Señora Epopeya no tiene competencia en su actividad y obligaciones sobre Gibraltar, lugar que cuenta por su parte con un Espìritu custodio o guardian asignado desde que fuè un lugar autónomo, siendo el mismo Espìritu que tiene a su cargo Gibraltar hasta la actualidad, es masculino, y tiene el aspecto de un joven español vestido con ropas al parecer que son ropas tradicionales del lugar y que tienen algo de influencia de la ropa clásica inglesa. El caso de Gibraltar es similar al de las islas Malvinas, que tienen también a un Espìritu Guardian o custodio que tiene el aspecto de un joven argentino con ropas sencillas y con influencia inglesa en su manera de expresarse.

¿Qué podemos esperar para Cataluña y España, según la señora Epopeya?

Por lo general, cuando los Espìritus custodios o guardianes hacen llegar mensajes son bastante directos, a veces no dicen todo lo que uno quisiera saber, ya que son cautelosos y no siempre dan su confianza. En el caso de la Señora Epopeya, ella hizo saber en un mensaje que Cataluña siempre ha querido tener su independencia y están de por medio los Egos tanto de catalanes como de los españoles que se oponen a la separación de los catalanes, y que esta experiencia de hacer su declaración de independencia para tratar de separarse de España era algo que los catalanes estaban buscando, experiencia que si la estaban pidiendo, se hacìa entonces necesaria para que aprendan a través de la experiencia. La decisión sobre si Cataluña se separa de España o no, ya depende de los propios españoles, pero es necesario que los españoles tomen una decisión. El que Cataluña continúe perteneciendo a España no es cuestión de que eso le beneficie màs a quien, si a Cataluña o a España, sino si tanto Cataluña y el resto de España se sienten parte de un todo, con raíces comunes. Si bien hay muchas conjeturas sobre como le iria a Cataluña sola, no se descarta que Cataluña sola posiblemente estaría en menos condiciones de poder enfrentar problemas y crisis económicas con posibilidades de éxito. Pero como se sabe en metafísica: Si alguien pide la experiencia, lo mejor no es negársela, sino permitírsela, al final, es la experiencia la que mejor enseña si uno se equivoco al escoger la experiencia o no.

Algo curioso en el mapa de España

Es curioso que màs de una persona que han visualizado a España, la han visto no de color uniforme; han visualizado que en su parte norte o nor oeste se ve como “descolorida”, como si el color del mapa de España en ese lugar se hubiera despintado o evaporado. En opinión de personas entendidas, eso indicarìa que en esa parte de España o bien se hizo o sucedió algo fuerte, o bien podría significar que en esa zona de España hay FALTA DE FE, es posible que en esos lugares al norte o nor oeste, las personas deban tomar decisiones importantes que les corresponda a ellas mismas tomar en lugar de esperar a que otros sean los que decidan por ellos. Curiosamente, en una parte al noroeste de España se encuentra la regiòn de Galicia (además de la de Asturias, Cantabria, y norte de Castilla y León) , esta Regiòn gallega se encuentra poblada desde tiempos de los celtas, ¿habra sucedido algo fuerte y de trascendencia en épocas celtas en esa zona de España?