El Emprendimiento y el Capitalismo de Estado

Cuando los estados asumen el rol empresarial, entonces los miembros del o los partidos gobernantes, controlan la producción, pero, no con criterios de desarrollo; sino políticos y de permanencia en el poder, porque obviamente las gerencias no son ocupadas por las personas más competentes; sino porque quienes son parte del engrane de poder. En Perú ya hubo una experiencia del estado como empresario y el saldo fue negativo; porque obviamente, una de las características es la corrupción entonces existen una correlación positiva, lo cual significa a más burocracia, más corrupción; si en el año 2019 la corrupción les costó a los contribuyentes 23 mil millones de soles, imaginemos cuanto le costará si el estado asume el control de las empresas privadas. Pero, cuál es el origen de la corrupción en Perú, son los funcionarios del Rey, durante el Virreinato eran tenían a cargo la dirección, ejecución y control de la economía primaria exportadora, (saqueo) y sus sucesores están actualmente en poder, y la muestra de esta condición es muy sencilla el monto de la corrupción a lo cual hay que adicionarle los negocios ilícitos. Estos negocios ilícitos, también generan grandes ingresos a la élite corrupta, así por ejemplo en lo referido a la tala ilegal se deforesta un área con una dimensión comparada a la ciudad de Hong Kong. Los corruptos tienen diferentes fuentes de ingreso, pero todas ellas están relacionadas, obviamente, al control que ejercen sobre los activos del país. El problema de esta pa rte del continente es que lleva más 500 años bajo un modelo primario exportador, el cual es dirigida por la corrupción y frena el emprendimiento, así como el desarrollo individual, por eso muchos emprendedores y empresarios de la pequeña empresa, se encuentran estancados, porque los políticos y los oligopolios se convierten en un lastre para el progreso.

