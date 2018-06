El Empleo primera parte

Hablemos del Empleo; Actualmente es el 60% de la población a nivel mundial…

empecemos con un pequeño recordar, en el año 2005 apenas me licenciaba del ejercito peruano en el agrupamiento Jose Galvez – Ilo, recuerdo muy bien apenas me gradue tuve mi primer empleo que fue de seguridad de un ex oficial del ejercito, recuerdo tener conocimiento en defensa personal, computación, aprendí de panadería, cocina, carpintería y de electricidad.

el ejercito de hecho que si lo aproveche aparte que me gustaba todo lo referente al ejercito.

luego lamentablemente tuve que buscar otro empleo por que mi jefe falleció, y ingrese a una empresa de seguridad para una empresa pesquera, portillo del puerto de ilo, eh trabajado como 4 meses en las cuales me ofrecieron que sea parte de la empresa pesquera promasa, trabaje por muchos años ya ejerciendo varios roles, y lastimosamente en el año 2009, 13/12/2009 para ser exacto eran las 5 am de la mañana en donde por error y valentía, tuve que ocupar el puesto de uno de mis amigos ya que, yo tenia experiencia en ese puesto, entonces tuve un accidente y me caí en la bodega de una lancha aleta III en donde me fracture la columna, tuve un año de rehabilitación y bueno ya no podía trabajar en ni una otra cosa por mi salud.

por que les cuento esto, quizá no te pase a ti quizá te paso muchas cosas que no hace que tu empleo sea estable, la vida es justa eh injusta… el trabajo que mas crece es el trabajo que uno ama, el que uno lo hace por pasión por que le gusta ese trabajo es el que prospera…

Déjame hacerte algunas preguntas…

1.- ¿Conoces a gente que se queja por que dice que no hay trabajo?

2.- ¿Que le dirías a esa persona para que consiga trabajo?

3.- ¿Como lo ayudarias?

4.- ¿Que tips me podrías compartir para ayudar a mas personas a que puedan encontrar un mejor empleo?

5.- ¿Que prefieres trabajar o Emprender?