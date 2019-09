El efecto Mandela: su significado, su origen, y el 10 ejemplos de curiosíssimos la teoría

en El Efecto de Mandela, es una teoría que explica el origen y el mecanismo de funcionamiento de la las memorias colectivas de las alternativas. Por ejemplo, algunas de las personas que se acuerdan de haber visto la película Shazaam, en los años 90, protagonizada por el actor estadounidense de Simbad el marino. Pero lo cierto es que la película nunca se ha registrado en el sistema.

Para los que creen en la teoría, esta y otras memorias, habrían tenido su origen en otra dimensión, en donde los hechos como éste, que realmente pasó. No habría, por lo tanto, en una dimensión paralela, donde la película de Shazaam, no sólo ha sido reconocido como el bombou en las salas de cine de todo el mundo.

¿a quién no se cree que el Efecto de Mandela no es otra cosa que una de las las teorías de la conspiración, que se popularizaron en la internet, en los últimos años, como la de los reptilianos y los Iluminatti.

Origen de la teoría de que el Efecto Mandela

El líder sudafricano Nelson Mandela, fallecido en 2013.

a principios de la década de 2000, Hija de Broome, de la escritora e investigadora estadounidense, y de los fenómenos paranormales, se introdujo el tema en la revista Dragon, Con la convención de naciones unidas de la torre, que se celebra todos los años en la ciudad de Atlanta, en los estados UNIDOS. En esa conversación, en la que Broome, descubrió que ella no era la única a la que se pensaba que el de Nelson Mandela, que había muerto en la cárcel en los años 80. Otras personas que participaban de la conversación comparten la misma mano.

deje que los hechos: Mandela salió de la cárcel en 1990, fue elegido presidente de Sudáfrica en 1994. Por lo tanto, no ha muerto a los 80 años, como algunos piensan, sino que en el 2013, a los 95 años de edad.

¿Y tú? También se halló que el de Nelson Mandela, murió a los 80 años? Si es así, tenga en cuenta que usted no es el único.

a lo mejor ha sido la de mostrar el nombre. No se sabe a ciencia cierta. Lo cierto es que en el año 2009, en Broome ha creado un sitio web dedicado al tema. Esto ha hecho que muchas personas comenzaran a compartir sus experiencias de los recuerdos de las alternativas. En muy poco tiempo, por lo viralizou en la web.

las Posibles explicaciones para el Efecto de que Mandela

Hija de Broome, no le gusta que se hable de que esos recuerdos son falsos. No gusta la idea de que la teoría de la conspiración. Para ella, esas memorias de las alternativas reales de las personas en todo el mundo, que se dice que se han experimentado el Efecto de Mandela, y deben creer en ellos.

Según ella misma lo dice en su página web oficial, con todo lo que hasta ahora se ha hablado mucho sobre el Efecto de Mandela, que no pasa de ser una especulación. Pero hay dos casos en que, para ella, son la mejor opción. La pseudociencia? Ella asegura que no lo es.

1. Los Universos paralelos, o en la teoría del multiverso

El Efecto de Mandela, que sería el resultado de la el cruce de universos paralelos,. O sea, que la realidad en la que vivimos, no es la única. Hay varios mundos al mismo tiempo. Y en esos mundos, y de vez en cuando se cruzan, se tocan entre sí. A veces transitamos de un mundo a otro sin que nos demos cuenta de que lo hemos hecho.

por lo tanto, el Efecto de Mandela, más que nada es que el recuerdo de algo que pasó, pero no en la realidad. Ha dado a entender? De acuerdo con esta teoría, Mandela, en realidad, murió a los 80 años, en una realidad muy distinta. Y si, hay gente que tiene esa memoria, es porque, de alguna manera, han accedido o se “deslizó” de ese universo paralelo, aunque no tengan conciencia de ello.

Piensa en esto una locura? A continuación, lea otra de las suyas.

2. Vivimos en un Holodeck



Quienes les gusta la ciencia ficción, es posible que ya hayas oído hablar de ella en el Holodeck. El término apareció en la serie de TELEVISIÓN de los años 60 y Star Trek ” , que tuvo mucho éxito en España con el nombre de la Jornada de las Estrellas,. Se Trata de una el entorno virtual para la simulación de la realidad. Ya ha visto la película de the Matrix? Holodeck y the Matrix contar con todo el mundo.

La idea básica de esta teoría es que, en nuestra realidad, se trata de un engaño sensorial producida por la tecnología. “Nada es real”. Vivimos en un the Matrix, en una “cueva” de los jóvenes. Sin darse cuenta que vivimos en una realidad virtual, que es controlada por quien sabe quien. Las falsas memorias y nada más sería de lo que las fallas o de errores en este gran complejo de un programa de ordenador, que no es otra cosa que nuestra propia realidad.

10 ejemplos de famosos

1. Nelson Mandela murió a los 80 años,

de ahí surgió la teoría. Tanto por lo que se acabó llevando el nombre de un político del sur de áfrica. La teoría de la conspiración? Falta de información? La ignorancia de la política? Los que creen en la teoría de que realmente piensa, y Nelson Mandela, que murió mientras estaba en la cárcel, en la década de los 80. Pero, lo que no hubiera podido llevarse a cabo en la realidad.

2. Leonardo di caprio, que ganó un Oscar antes de 2016

Se cree que Leonardo di caprio en el que ganó su primer Oscar, sólo en el año 2016, que es cuando fue premiado por su actuación en la película de El Regreso de? Hay personas que dicen que recordar a los premios antes de que. Sería más bien una experiencia, de un Efecto de Mandela?

3. Shazaam es uno de filmaço! No lo has visto? ¿Cómo es posible?!

las Personas aseguran que se han visto en una película de los años 90, el llamado Shazaam. Se acuerdan del protagonista, David Adkins, más conocido como ” Simbad el marino. Si no lo has visto, no sabes lo que te pierdes. Se encuentra en exhibición en la otra vida?

4. Real, de Auguste Rodin

con La mano apoyada en la frente o la barbilla? Algunas personas juran que recordar que está en el frente. El Mero engaño? Ellos dicen que no lo es. Tal vez por el escultor francés que ha tallado en la otra realidad, o lo que sea, es un ejemplo de la error, en la the Matrix, vete a saber…

5. “El fin justifica los medios”, como decía Nicolás Maquiavelo

Algunas de las personas que aseguran haber leído esa frase en un clásico de la El Principe, publicado por primera vez en 1532. Pero la verdad es que la línea de Maquiavelo nunca se escribió esta frase:, a pesar de que pueda ser utilizada para la síntesis de algunos aspectos de su pensamiento político y social.

6. de los Looney Toons o de los Looney Tunes?

en Este ejemplo se da por la propia Hija de Broome, en su página web. La famosa serie animada de televisión estadounidense, que se llama de los Looney Tunes,, a pesar de que muchas personas se juramenta con los pies juntos y los que se acuerdan de el segundo nombre de Toons. Sería el Efecto de Mandela, una vez más, a la acción?

7. En el que Darth Vader le dijo a Luke?

Algunos de los seguidores de la Star Wars, dicen tener la certeza de que la famosa frase dicha por Darth Vader es el de “Luke, yo soy tu padre”. También pensaba en todo esto? Luego de saber que podría haber ayudado a la el Episodio V, en la otra vida, ya que la verdadera oración es el “no, No, yo soy tu padre”..

8. “Espejo, espejo, en mi…”

Otro ejemplo del Efecto de Mandela, de acuerdo con los partidarios de esta teoría, es que la famosa frase dicha por la Malvada Reina de de Blanca nieves y los Siete Enanos ” , la película de Disney: “Espejo, espejo mío, ¿quién es la más bella de este reino?”. Tal vez, la de la Reina Malvada se haya dicho esa frase en una realidad paralela. En la dimensión que es, y siempre ha sido: “el Habla”, “mágico” el espejo de mi: “¿quién es la más bella de este reino?”.

9. La pista en la cola de Color

Ya está. Incluso en el mercado negro, que entró en el Efecto de Mandela. Parece ser que a mucha gente jura que recordar que una banda de color negro en el final de la serie y del personaje. Pero el tema no ha existido nunca!

10. “We are the champions… of the world (girls)”

¿sabías que la famosa canción de Queen, que no termina con un “the”? Si usted pensaba que sí, tal vez haya vivido la experiencia de que el Efecto de Mandela. En el complemento el “the world (girls)” no existe, sino que en la historia de la música. Su presencia en la final puede ser un gran error colectivo y no una manifestación de que el Efecto de Mandela. Que va a saber…

