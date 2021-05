Virgilio Acuña: No podemos actuar con debilidad ante avance de delincuencia

Solicita que actúe en atención “al grave peligro que se cierne sobre su vida y su integridad física”, así como de quienes forman su núcleo familiar. O sea que los rojimios si pueden amenazar y no pasa nada?

Sobre las cifras en pobreza, Cerrón no impulsó programas de reactivación ni generó trabajo. Otras regiones con igual población y presupuesto, como Arequipa y La Libertad, tienen mayor nivel de desarrollo, y ejecución de proyectos de agua potable y pistas. Al contrario, con Cerrón su gobierno regional retrasó obras públicas. En su gestión, no dejó ninguna obra de impacto, sino altos niveles de endeudamiento, afectó al turismo y boicoteó las obras en el aeropuerto de Jauja. Su nivel de ejecución presupuestal fue muy bajo. Habría sido entre 70% y 75%.

Durante su mitin se declaró a favor de Keiko Fujimori, a la vez que incitó a los asistentes: “No sabe Castillo dónde está parado, está manipulado. Viva la democracia! Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo, no puede pasar eso acá”, sostuvo Rafael López Aliaga, ante cientos de sus seguidores en ese evento.

Como se sabe, el tío “Porky” realizó un mitin en el Paseo de los Héroes Navales, en el centro de Lima, en defensa de la democracia y de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la cual en plena campaña había atacado señalando que estába involucrada en la corrupción con los “choros” brasileños de Odebrecht, que estudió con dinero que no es el de su familia, entre otras imputaciones.

El impredecible Vladimir Cerrón, líder y dueño del partido Perú Libre, presentó una denuncia contra Rafael López Aliaga, jefe del partido Renovación Popular y ex candidato a la presidencia en la reciente primera vuelta por la presunta comisión de los delitos de instigación al homicidio y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio suyo, del candidato presidencial Pedro Castillo y de la sociedad.

Los rojos no tiene sangre en la cara; cuestionada gestión por corrupción de Vladimir Cerrón en Junín, dejó altas tasas de anemia y pobreza. Según el INEI, en su último año como gobernador regional registró la tercera cifra más alta de anemia infantil a nivel nacional. Como si fuera poco, es el autor del plan de gobierno de Perú Libre, el cual se fundamenta en su labor como gobernador regional de Junín (2011-2014 y 2019).

