El documento Contiene el Potencial para la Confusión

Por Paul Grewal, Vicepresidente y Consejero General Adjunto

Hoy en día estamos de acuerdo con el Distrito de Columbia Fiscal General para conjuntamente hacer público un septiembre de 2015 documento en el que Facebook empleados discutir público raspado de los datos. Creemos que este documento tiene el potencial de confundir dos diferentes eventos que rodean a nuestro conocimiento de Cambridge Analytica. No hay de forma sustancial la nueva información en este documento y las cuestiones que han sido previamente informado. Como hemos dicho muchas veces, incluyendo la semana pasada a un comité parlamentario Británico, estas son dos cuestiones distintas. Uno de los involucrados, según informes no confirmados de raspado — el acceso o la recogida de los datos públicos de nuestros productos utilizando medios automáticos — y los otros involucrados violaciones de la política por Aleksandr Kogan, un desarrollador de la aplicación que se venden los datos de usuario de la universidad de Cambridge Analytica. Este documento demuestra que los temas son independientes; no confundir tiene el potencial de inducir a error a la gente.

Facebook no era consciente de que Kogan vendidos de datos de la universidad de Cambridge Analytica hasta diciembre de 2015. Es un hecho que nos han testificado bajo juramento, que hemos descrito para el núcleo de nuestros reguladores, y que nos encontramos hoy en día.

Aquí está la línea de tiempo: En septiembre de 2015, un Facebook empleado compartido falsos rumores de un competidor de Cambridge Analytica, que afirmó que el análisis de los datos de la empresa fue raspado de datos públicos. Este era el tipo de datos que usted puede ver a alguien del Facebook de perfil, incluso si no son amigos con ellos, una grave, pero frecuente problema a través de internet. Un ingeniero miró a esta preocupación y no era capaz de encontrar evidencia de raspado de los datos. Incluso si dicho informe había sido confirmado, tales incidentes naturalmente, no indican la magnitud de la mala conducta que Kogan se había involucrado en el.

La primera indicación de Kogan la participación no llegó sino hasta diciembre de 2015, tres meses más tarde. Ese incidente Kogan es ahora ampliamente conocido y venta no autorizada de datos de la universidad de Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica fue un claro lapso para nosotros, que hemos trabajado duro para dirección. Hemos aprendido muchas lecciones que nos ayudarán a convertirse en una empresa más fuerte en adelante.