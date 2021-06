El Perú vivió 12 años de terror por atentados de sendero Luminoso, los hechos sangrientos y violencia terrorista dejaron una huella difícil de olvidar. Hasta 1990, los huestes de Abimael Guzmán habían cometido cerca de 17 mil acciones terroristas, más de 60 mil personas murieron a causa de ellas. Cuyo objetivo era la conquista del poder “del campo a la ciudad”. Centró sus ataques terroristas en Ayacucho, el primero de ellos el 17 de mayo de 1980, un día antes de las elecciones presidenciales. Quemo papeleteas electorales en Chuschi, pero sólo fue el inicio de una serie de atentados que arruinaron el país.

A qué viene toda esta clarinada de alerta, en una reciente entrevista de Mayra Calderón en Peru21, el exministro del Interior y ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, General PNP Carlos Morán, aseguró que “nos enfrentamos a los que quieren torpedear el sistema democrático”. Mientras la mitad del Perú se resiste a caer en la órbita narco-castro-chavista senderófila, el sociólogo y ex toledista Sinecio López escribe “extasiado” en el diario rojimio La República: Es la primera vez que triunfa la izquierda a nivel nacional, que se unifica, pese a la diversidad intelectual”?

Sinecio López, como todo rojo, es alcahuete, maquilla y desinforma, oculta información, miente, ¿Olvida que los gobiernos de Ollanta Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, son de izquierda caviar, rojimia y morada? ¿Qué se han apoderado de todo el aparato del estado? ¿No le preocupa la ignorancia cultural y política del “prosor” Pedro Castillo? ¿Del radicalismo marxista, maoísta, leninistas, chavista, prosenderista de Perú Libre, de Cerrón? ¿Está a favor de la creación de la República Popular de Perú Libre? ¿De cerrar el TC, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la Republica, hacer una nueva Constitución? Todo esto es una perversa cojudez, que Sinecio López y todos los rojimios, celebran la muerte de la democracia liberal peruana y veneran a Cuba y Venezuela.

Sinecio López, olvida que el régimen chavista de Venezuela dura es por la fuente de dólares del petróleo, pero esta riqueza no es inagotable. Su producción es ahora no es ni la sombra de lo que fue. Y lo será cada vez menos en un mundo que rechaza los combustibles no renovables y la contaminación ambiental. Que Salvador Allende no duró en Chile porque el experimento se ahorcó por falta de dólares. Lo mismo sucedió en con “los Kirchner” que jodieron Argentina. De allí que apoderarse de los recursos naturales del Perú, Chile y Bolivia, para el castrismo es una cuestión de vida o muerte: el cobre, oro, litio y uranio del siglo XXI son fuentes de dólares, que necesitan para seguir respirando, sin ella el castrismo muere.

Sinecio López, oculta que la unificación de la izquierda violentista, asesina y democrática se cocinó a lo largo de las dos últimas décadas. En 2012, durante el gobierno de “cosito” Humala, Nicolás Lynch más conocido como “coche bomba”, militante del PC-Patria Roja, recibió a miembros del Movadef en su despacho de Embajador en Argentina; escándalo que motivo su renuncia mediante una carta al presidente de la Republica, señala “Siento repulsión por la campaña mediática contra mi persona (…) por una supuesta simpatía de mi persona por Sendero Luminoso su fachada el Movadef”. Lynch-como toda la izquierda caviar- sabían que Movadef era fachada de Sendero Luminoso. Que Patria Roja, otrora prosoviético, con su ideario marxista-leninista tiene alcance nacional, y ha calado en los maestros del Sutep y en un sector de las rondas campesinas.

El inefable Sinecio López, el 31 de agosto de 1983, en plena sangría desatada por Sendero Luminoso, escribió en la página 2 de “El Diario de Marka”: ¿Quién es más patriota: Abimael Guzmán, que está dispuesto a morir y a matar por lo que cree-equivocadamente o no- bueno y justo para el país o Carlos Rodríguez Pastor, que sin arriesgar su pellejo, ha puesto la economía del Perú en manos de las transnacionales y de la banca extranjera? Y porque no hace la misma pregunta a Ollanta Humala y Martin Vizcarra que recibieron millones de dólares de coimas de la empresa brasileña Odebrecht, para hacer lo que les da la gana en nuestro país?

En este mismo sentido, hace algunos años Abelardo Sánchez León escribió en El Comercio, que la izquierda legal peruana tiene una deuda por no haber deslindado tajantemente del terror desatado por Sendero y el MRTA. ¿Acaso no se habló que Javier Diez Canseco era el brazo legal de Sendero y este nunca lo negó? ¿Qué el Presidente Sagasti estuvo tres días como rehén en la embajada de Japón y pidió a sus captores un certificado de estadía? Como vemos porque ese deslinde era fundamental para la democracia y la reconciliación entre peruanos. No se dio y lo que tenemos hoy son comunistas criollos que se arañan por llegar al poder, aunque sea con trampas aconchabados por los terroristas de Sendero Luminoso.

Como vemos, la izquierda peruana tiene doble cara; cavernaria y retrograda. Impulsan y aprueban decisiones antidemocráticas, mientras sean sus aliados se rasgan las vestiduras y hablan de democracia, de DDHH, libertad de expresión, etc, como siempre avalados por tontos útiles que esperan la proclamación de Pedro Castillo, candidato del lápiz, tras los vicios ocurridos en la segunda vuelta electoral, “fraude en mesa” ene cantidades de actas con diversa pruebas dolosas por parte de personeros de Perú Libre., como si no hubiera pasado nada. Dios sabe que digo la verdad, allá los que no me creen, ese es su problema.