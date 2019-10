“He tomado decisiones para aumentar mis oportunidades de estar aquí para ver crecer a mis hijos y conocer a mis nietos”, garantiza Angelina Jolie.

Han pasado más de cinco años desde que Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía para prevenir el cáncer y cuatro desde el momento en que retiró los ovarios y las trompas de Falopio para minimizar las probabilidades de sufrir la enfermedad que mató a su madre, a su abuela y a su tía.

Angelina hizo un relato conmovedor sobre su historial médico para intentar aclarar los avances en la investigación, el tratamiento y la salud de la mujer, así como los derechos de las mujeres en todo el mundo. La actriz escribió un artículo para la revista Time donde abrió su corazón sobre la batalla de su difunta madre, las opciones que tomó para sobrevivir y la importancia de tratar el cáncer no sólo desde el punto de vista médico, sino también de su salud mental, bienestar emocional y seguridad física.

“Me hice una mastectomía doble y luego extirpé los ovarios y las trompas de Falopio, lo que redujo significativamente, pero no eliminó completamente mi riesgo de desarrollar cáncer. A menudo me preguntan cómo me han afectado mis decisiones médicas y siento que he tomado decisiones para aumentar mis oportunidades de estar aquí para ver crecer a mis hijos y conocer a mis nietos.”La actriz es madre de seis hijos con su ex marido, Brad Pitt: Maddox, de 18 años, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 13, y los gemelos Knox y Vivienne, de 11.

La madre de Jolie, Marcheline Bertrand, quería asegurarse de que su hija no sufriera la misma enfermedad, algo que la actriz confirma en sus palabras: “mientras estaba en el pasillo esperando el cuerpo de mi madre para ser recogido y llevado para ser cremado, su médico me dijo que le había prometido que se aseguraría de que me informaran sobre mis opciones médicas”, lo que incluía, por supuesto, cirugías preventivas.

“Las mujeres, por lo general, tienen un riesgo del 13% de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Tenía un riesgo estimado del 87% de desarrollar la enfermedad y un riesgo del 50% de cáncer de ovarios. Debido a mi alto riesgo, los expertos me recomendaron hacer cirugías de prevención”, explicó más adelante.

Conmovida al recordar a su madre, mostró su lado más esperanzador: “mi madre luchó contra la enfermedad durante una década y llegó a los 56 años. Mi abuela murió a los cuarenta y pico. espero que mis elecciones me permitan vivir un poco más.”

La actriz no olvida las preocupaciones rutinarias, como chequeos periódicos y ha reconocido sentir “cambios en su cuerpo”, pero garantiza sentirse más unida a otras mujeres, especialmente cuando desconocidos la abordan para hablar de salud y familia. “La gente también me pregunta sobre las cicatrices físicas que llevo. Creo que nuestras cicatrices nos recuerdan lo que ganamos. Son parte de lo que nos hace únicos”, subraya.

La estrella de Hollywood recordó también la importancia de abordar la salud de las mujeres de forma holística, incluyendo la salud mental, el bienestar emocional y la seguridad física.

“Sin eso, puede haber una falsa sensación de que una mujer está siendo cuidada, cuando en realidad se está desmoronando debido a otras presiones en su vida que no están siendo objeto de atención. Ahora entiendo que a menudo nos centramos en el cáncer u otra enfermedad específica, lo que afecta a una mujer en particular, pero descuidamos el diagnóstico más amplio: su situación familiar, su seguridad y si está sufriendo un estrés que está perjudicando su salud. Todos los descubrimientos médicos que prolongan nuestras vidas son bien recibidos”, concluye.