El corte de digestión que deja abierta la Liga

Justo antes de recibir al Atlético uno del Madrid, el Barça sufrió una seria tan doloroso como poco lo que se esperaba. Contra uno de los equipos más blando en defensa. Contra un equipo de Paco Jémez, un técnico que siempre se utiliza para la final escaldat contra el Barça. Contra Las Palmas en la zona de descenso. Un corte de digestión (1-1), cuando los aficionados del barcelona ya digeria una victoria que les han permitido mantener lejos en la clasificación del Atlético de uno de Madrid, un empate peligroso que reduce el colchón de puntos sobre el matalassers a sólo cinco. Y el domingo Griezmann y Simeone venir al Camp Nou con ganas de agitar las dudas de un Barça que se dieron en el avión enojado con los errores de arbitraje. Pero también la auto-crítica por parte fluixot.

Un partido que terminó con Piqué, actuando, persiguiendo a Mateu Lahoz enojado, cuando un momento antes de que el escuadrón estaba a cargo en el marcador y apenas sudaba. El equipo de Valverde tenido suficiente de pasar la pelota tan perezoso, hasta que llegó a Messi, que con un cambio de ritmo que me hizo temblar toda la estructura del equipo de las islas canarias. Sin hacer nada del otro mundo, con la misma actitud con la que un boxeador que se entrena con un compañero de sparring, el Club fue acercando a la meta de Las Palmas. Con la seguridad de que sabe quién es el ganador, quien no duda de sus capacidades. Pero en el fútbol nada está escrito, usted no puede relajarse y a los pobres, ocasionalmente, hacer frente, desafiante.

Luis Suárez fue el reflejo de la parte del Barça. Valverde dio descanso a Piqué y Rakitic, pero a pesar de la amenaza de la sanción del uruguayo mantuvo el equipo titular con los comandos de ser un buen minyó: no protesta, no golpear, no gritar, no engañar. Suárez de repente ha actuado como un escolanet no quieren confesar cualquier pecado, y sin el alimento básico de otras veces, no logran hacer una diferencia. Un Barça con la dependencia de Messi, que en un abrir y cerrar de ojos había forzado a tres de color amarillo para las defensas de las islas canarias, había provocado el pánico de los fans locales de carreras endimoniades entre líneas y había xutat tres delitos de la parte delantera. Y en uno la pelota se fue directamente a la plaza de el guardián de Chichizola, que unos minutos antes había evitado un gol que parecía cantado de Suárez. Con Aleix Vidal y Paulinho para el dueño del equipo, un poco perdido, el Club se limita a cumplir con las formalidades. El guión parecía escrito. Ambos superior sintió al Club que ni siquiera protestó mucho un grave error arbitral en la última jugada del primer periodo, cuando el portero argentino Chichizola tocado el balón con la mano fuera del área. Fueron protestas tímidamente, como si no tuviese importancia. Pero el árbitro Mateu Lahoz estaba destinado a tener importancia en el resultado de un partido frustrante para el Barça.

fc Barcelona, tan lejos de su mejor versión, no podía ocultar el hecho de que él no era partido del domingo contra el Atlético de uno de Madrid. Y a pesar de estar lejos de jugar bien, controlado por un juego con el ritmo de un juego de suma cero en contra de una de Las Palmas siempre agradecido a ver, siempre queriendo jugar y atacar. Halilovic, con dos faltas, había advertido, pero el equipo de Jémez se necesita una mano para empatar. Y la mano se la dio a Mateu Lahoz en el silbido de los primeros minutos de la segunda parte, una pena que sólo su imaginación vio. Los jugadores del Barça protestaven sin saber muy bien lo que protestaven. Lo que fue un toque de Vermaelen, algunas de las posibles manos de Digno, una acción de Busquets? Fue el gol del empate, porque Calleri, con elegancia, transformó el primer penalti contra el Barça en dos años en la Liga. Y, de repente, el equipo de la Válvularde había que empezar todo de nuevo.

Un error de arbitraje, una meta, un grito, puede cambiar todo. Ver en vivo, los jugadores de las islas canarias cambiado la piel. Y un nivel pesimista comenzó a creer en él. Valverde hizo rápidamente Coutinho, que reemplazó a un Aleix Vidal sin peso, pero el brasileño no dar un paso adelante. El reloj, convertido en el enemigo, el tiempo fue pasando y todavía no he podido, ni tiro, ni mandar, ni para asustar a los hombres de Jémez. La segunda carta de Valverde fue Rakitic, con el fin de controlar mejor el juego y evitar las contras locales, pero la mejora fue insuficiente. El técnico, por lo tanto, terminó optando por Dembélé, quien vio el partido, melancólico, triste, consciente de que había perdido una oportunidad de ser el propietario. El francés ha estimulado el ataque blaugrana de último minuto por la derecha, pero se trataba de un control, estéril, con el enfoque en la mala camisetas amarillas que aparecen como fantasmas en el último minuto y con muy pocos disparos. En el Club hemos tenido a tiro pero no lo hizo. Es necesario para cocinar jugado ofensiva y tuvo un corte de digestión en un partido de final frustrante que dejó una sonrisa en la boca de Diego Simeone, entrenador del Atlético, que de repente ve cómo sus discípulos se encuentran a cinco puntos del líder, justo antes de que el duelo directo el domingo.