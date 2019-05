Se alinean o se cierra el Congreso: El presidente Martín Vizcarra, acompañado de ministros y gobernadores regionales anunció que planteará la segunda cuestión de confianza ante el Congreso de la República.

Esta es la segunda vez que se plantea un recurso de este tipo durante el gobierno de Martín Vizcarra. La primera fue durante el mando en la PCM del congresista César Villanueva.

“Respetando el sistema democrático y en irrestricto cumplimiento de las facultades que me concede. El gobierno ha decididio presentar cuestión de confianza”, dijo el mandatario.

“Quieren seguir presionando a la ciudadanía favoreciendo los privilegios y la corrupción. No vamos a permitir que con triquiñuelas impidan las reformas que el país necesita. ¡Basta de defender la corrupción con la ley!”, aseveró el presidente Martín Vizcarra.



Agradeció a los periodistas y medios de comunicación en esta gran lucha contra la corrupción de su gobierno? Quién se come ese pescadito? Quiere eliminar la inmunidad parlamentaria y porqué no la inmunidad presidencial? Ojo; el presidente tiene techo de vidrio y muchas preguntas por responder, por eso quieren eliminar como sea a su cuco es el ex Fiscal de la Nacion Chavarry (qué le conocerá éste). Es tan ignorante que hace Cuestión de Confianza sobre la inmunidad parlamentaria que es reforma constitucional (que no puede observar) y se aferra a la suya



Porqué los periodistas y medios que lo apoyan ocultan que el cierre del Congreso generaría una fuerte turbulencia política que afectaría la economía en el corto y mediano plazo?