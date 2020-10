Up Next

Sin embargo, un estudio de 2012 que instó a 44 adultos jóvenes a llevar un diario de alimentos de tres días no encontró ningún vínculo entre el chocolate y el acné.

Algunas investigaciones sugieren que el chocolate puede, de hecho, exacerbar el acné existente o estimular nuevas erupciones en la piel propensa al acné. Un estudio de 2013 sugiere que los dulces pueden aumentar la gravedad y la frecuencia de las erupciones de acné al estimular el sistema inmunitario para que reaccione de manera más agresiva. Sin embargo, esta reacción no ha sido probada en humanos.

