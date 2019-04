El CEO de Disney Bob Iger Permanecer en la Manzana de la Junta directiva, seguirán “Monitor” de la Situación

CEO de Disney Bob Iger se sentó con CNBC‘s David Faber para discutir una amplia gama de temas, incluyendo la empresa el próximo servicio de streaming de Disney+ y cómo eso afectará su posición en la Manzana de la junta de directores.





a Pesar del hecho de que Disney+ va a competir con Apple en los próximos TV+ servicio de streaming, Iger dijo que el negocio de la directo-a-consumidor de televisión o películas es “muy pequeño” para Apple. En este punto, Iger no cree que la situación es “problemática”, pero dijo que es uno que va a “seguir vigilando.”

DAVID FABER: La Manzana de la junta. Otra cosa es que yo sólo era curiosidad. Se puede estar en ese consejo?

BOB IGER: Bueno, obviamente, cuando usted se sienta en la junta directiva de una empresa que cotiza en bolsa, tiene que ser muy conscientes o sus responsabilidades, responsabilidades fiscales a los accionistas de la compañía, y he sido. Cuando el negocio de la directo-a-consumidor o de la televisión o de las películas que se discute en la Manzana de la junta, me recuse a mí mismo de los debates. No hay muchos de ellos. Es todavía muy pequeño negocio de Apple. Y no estoy en el punto donde yo, que te conozco, creo que es problemático, pero es algo que tengo que seguir monitor.