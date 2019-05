El CEO de Apple, Tim Cook: “yo no Creo que un Título de Cuatro Años es Necesario para Ser Competente en la Codificación’

a principios de esta semana, el CEO de Apple, Tim Cookvisited una Tienda de Apple en Orlando, Florida para reunirse con 16 años Liam Rosenfeld, uno de 350 becas a los ganadores que asistirán a Apple anual de la Conferencia de Desarrolladores de todo el Mundo el próximo mes.

haciendo Eco de los comentarios que compartió con el Orlando Sentinel, Cook dijo a TechCrunch‘s Mateo Panzarino que es “bastante impresionante” lo Rosenfeld es el cumplimiento con el código a una edad tan joven, que sirve como ejemplo perfecto de por qué él cree que la codificación de la educación debe empezar en los primeros grados de la escuela.

Cook hizo comentarios similares durante un Americano Política de trabajo de la Junta Asesora de la reunión en la Casa Blanca a principios de este año.

Mientras que en la Florida, Cocinar, asistieron a una conferencia que vio SAP y Apple anunciar una expansión de la colaboración se centra en las nuevas aplicaciones empresariales de tomar ventaja de las tecnologías como machine learning y realidad aumentada.

a Pesar de todos los avances tecnológicos en los últimos años, Cook dijo Panzarino que muchas empresas no han “cambiado mucho” y “son todavía el uso de tecnología muy antigua.” Con más soluciones como los de SAP y Apple, y conocedores de la tecnología los empleados del futuro como Rosenfeld, eso podría cambiar.

“creo que lo que es es que no han abrazado la movilidad. Ellos no han abrazado el aprendizaje de máquina. Ellos no han abrazado AR. Todo esto es un poco extraño en alguna manera. Todavía están a la fijación de los empleados a un escritorio. Ese no es el lugar de trabajo moderno,” Cook dice. “Las personas que se gradúan de la escuela secundaria y obtener un poco de experiencia bajo su cinturón puede hacer bastante bien en este trabajo.”