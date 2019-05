El CEO de Apple, Tim Cook sobre la Privacidad: ‘creemos, por Tanto, Están a Tu Lado’

En el Berkshire Hathaway accionista de la conferencia este fin de semana, el CEO de Apple, Tim Cook se sentó para una entrevista con CNBC‘s Becky Rápido, y que la entrevista difundida esta mañana en Graznar Cuadro.

Durante la discusión, Cocinar tapado a temas como el de Warren Buffett, Apple inversiones, Apple misión de la empresa, cómo Apple se ejecuta, el debate interno de los temas, la privacidad, las adquisiciones, y más.





Cook dijo que cuando se enteró de que Warren Buffett invirtió en acciones de Apple, dijo que él pensó para sí mismo “Wow, esto es realmente genial.” Una inversión de “el último inversor a largo plazo” es un “honor y un privilegio”, Cook dijo. “Quiero decir, wow, que Warren Buffett es la inversión de la empresa. Y sí, así, se sentía muy bien.”

Buffett la decisión de invertir en Apple significaba que él veía como un consumidor de la empresa, no una empresa de tecnología porque Buffett no invertir en empresas de tecnología que no comprende. Cook dice que a pesar de que Apple es en la industria de la tecnología, el consumidor es el foco de la compañía. “Creemos que la tecnología debe estar en el fondo, no en el primer plano”, dijo Cook. Cook llegó a reiterar algo que se ha dicho muchas veces antes – el objetivo de Apple es enriquecer la vida de las personas.

Nuestra misión es hacer los mejores productos en el mundo en aquellos ámbitos en los que podemos elegir para participar en enriquecer la vida de las personas. Y así, si no podemos hacer el mejor producto, no vamos. Si podemos hacer un gran producto, pero no ayuda a nadie, no enriquecer su vida, entonces no vamos a entrar en eso. Y lo que es una relación bastante estrecha del embudo, a continuación, porque estás trabajando en un par de cosas. Y sabemos que en orden a hacer con ellos en el nivel de calidad que queremos hacer con ellos, sólo podemos hacer un par de.

Apple es una gran empresa, pero Cook dice que “en algunos sentidos, el” es “como un gran inicio.” Apple está organizada, pero los equipos trabajar juntos en proyectos y están “capacitados para conseguir cosas nuevas.” Apple tiene un “fuerte debate cultura”, donde las mejores ideas son objeto de debate. “Y, a continuación, elegimos la mejor de la mejor forma de decidir en qué gastar nuestro tiempo”, dijo Cook.

los empleados de Apple debate sobre las tendencias, las nuevas tecnologías, funciones y categorías para entrar o no entrar. Un “debate sano” fue cuando Apple entró en el reloj inteligente de negocios.

muy sano debate. Y sobre lo que eventualmente podría hacer por la gente. Y cuánto énfasis a colocar sobre la salud y el fitness lado de eso. Usted sabe, dónde poner el el equilibrio relativo. Usted podría imaginar, hay un increíble conjunto de características en el reloj solo para hacer las cosas como coadjutor en cuando es interrumpido, y la gente está tomando ahora se les pide. Y ordenación de los – las cosas que usted podría pensar que es parte y parcela para el iPhone, pero en un comisariada manera. Y – o usted podría poner el énfasis en la salud física y la salud, y así sucesivamente. Y hemos elegido a hacer algo de esto, en una gran manera.

Cook dijo que él siempre ha creído que para enriquecer la vida de alguien, el bienestar en el “dos o tres”, y se pasó a hablar de la importancia de la democratización del acceso a la salud, las características como la ECG en el Apple Watch de la Serie 4. “Cosas como esta, estas son las cosas profundas”, dijo Cook.

Privacidad aparece en casi todas las entrevistas con la cocción, y el CNBC de la entrevista no fue la excepción. Cook dijo que la privacidad es “fundamental” para la forma en que Apple se ejecuta, porque Apple “trabaja para el consumidor.” Cook dijo que Apple se siente un “nivel de responsabilidad” para proteger todo el contenido en su teléfono debido a la profundidad de la información que contiene.

Pero no queremos usar nuestro producto. Y sólo tenemos un tema fundamental que haciendo eso. Y siempre he pensado que la construcción de un perfil detallado acerca de su vida could resultado trágico de las cosas. Si se trata de una violación de su privacidad o algo donde los datos podrían ser utilizados en un nefasto camino. Y así, nosotros nunca hemos creído que tenía derecho a hacerlo, y siempre he pensado que usted era dueño de ella.

Cook llegó a decir que él está frustrado tech es visto como monolítico, aglomerando de Apple con otras compañías como Facebook. “No nos tráfico en sus datos”, dijo Cook. “Creemos, por tanto, están de su lado. También nos cura de nuestra plataforma.”

Pivotante para adquisiciones, Cook dijo que Apple ha comprado 20 a 25 empresas en el transcurso de los últimos seis meses o así, la compra de una empresa “cada dos o tres semanas”. Algunas de esas adquisiciones son conocidos, pero muchos de ellos van bajo el radar durante meses e incluso años.

Cocinero de la entrevista, con más detalle sobre la privacidad y otros temas, pueden ser vistos en su totalidad más en CNBC.