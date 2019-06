El CEO de Apple, Tim Cook en iOS 13 de la sesión con Apple: “No estamos Realmente Tomar una foto a Alguien’

después de la WWDC keynote del evento que se produjo el debut de un nuevo software para iOS, macOS, iPadOS, watchOS, y tvOS, CEO de Apple, Tim Cook habló con CBS Evening News y compartió algunas ideas sobre una de las nuevas características, inicie sesión con Apple.

iniciar sesión con Apple está diseñado para permitir el inicio de sesión en aplicaciones utilizando su ID de Apple para propósitos de autenticación, que ofrece una privacidad-centrado alternativa para iniciar sesión con cuentas de sitios como Facebook, Google o Twitter.





Cocinar se le preguntó si Apple fue tomar una foto a la forma en que Facebook y Google recopile los datos de usuario con la nueva característica, pero Cook dijo que no era el caso. Apple, dice, se centra en el usuario, y la compañía cree que la gente quiere ser capaz de utilizar la web sin estar bajo vigilancia.

Cuando se le preguntó si Facebook se preocupa por la privacidad y la seguridad, Cook dice que “todo el mundo está empezando a preocuparse más” gracias a la mayor conciencia de lo que está sucediendo.

Muchas personas son cada vez más ofendido. Creo que esto es bueno. Porque necesitamos a brillar una luz sobre ella. Se puede imaginar un entorno donde todo el mundo empieza a pensar que no hay intimidad. Y si no hay intimidad, su libertad de expresión sólo se desploma. Porque ahora vas a estar pensando en cómo todo el mundo va saber cada cosa que usted está haciendo. Esto no es bueno para nuestro país, no es bueno para la democracia.