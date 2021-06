“La paradoja de la vida; no más pobres en un país rico. Pero, le roban al gobierno Regional de Junín millones, más de 500 mil soles en efectivo hallado en captura de exfuncionarios de Perú Libre, lo dice todo”

La teoría del fraude es un hecho

¿Los peruanos tenemos las autoridades, políticos, empresarios, periodistas que nos merecemos? Seguro que sí, todos de una u otra forma representan su papel en el universal teatro de la ciudadanía. Conforme pasan las horas la teoría del fraude es un hecho. Los indicios de manipulación de las actas son evidencias dolosas, orquestadas por una organización criminal “montada al milímetro” por Perú Libre tal como lo afirma y ratifica “Husaín”, Edward Quiroga Vargas, ayer en el programa de Milagros Leyva. Y amenaza con demandar al periodista Fernando Lucena por revelar una conversación privada. Que hace el servicio de inteligencia que no detiene a un imbécil que tiene cercanía con líderes de izquierdas de toda América y líderes islamitas que sale y amenaza a la democracia.

Hay una tira de políticos hipócritas, camaleones, chalecos arribistas

Claro que hay una tira de políticos hipócritas, camaleones, chalecos arribistas, guaripoleras en Tv de señal abierta que modulan sus voces frente a los órganos competentes en el marco del procesos electoral, se hacen los tercios ante “el ánforazo en mesa”, la defensa de la Constitución, la legalidad, la democracia y la libertad, QUE TRAS CONTEO DE LA ONPE AL 100% FALTA LO MAS IMPORTANTE, LA EVALUACION DE 500 ACTAS POR EL JNE, claro que algunos se orinan de miedo, otros gesticulan con dramatismo, aplauden y agreden en sus maneras y hasta en su honor al rival; como si nada aguardan el aplauso de la tribuna adulona que sobrevive o se refugia bajo el mismo paraguas o esperan una limosna del partido de Vladimir Cerrón que, si una vez se produjo, fue porque interesó a quienes, entonces y ahora, quieren llegar al poder y les permiten ilusionarse con las migajas o las ocasionales tajadas que rebosan de sus mesas. Pero, en fin, no solo de pan vive el hombre.

La polarización e incertidumbre de un posible escenario de anarquía, que hace mucho tiempo no se veía con tanta violencia en las calles; la disparada del dólar, el agua de las deudas hasta el cuello, los precios de productos de primera necesidad por la nubes, la corrupción que no parece tener fin y con la amenaza permanente y cínica de que el soporte telúrico está listo para mover las calles, “la rebelión de las masas” tiene sus límites, si reconocen como ganadora a la señora “K”. Es la misma masa que guarda silencio ante las trampas y fraudulenta actuación de los cuatros mosqueteros de la JNE, para eliminar otros partidos de la carrera electoral en primera vuelta o las estafas que denuncio “Porky” y otros casos ilícitos que permitieron que Pedro Castillo gane en primera vuelta.

Atentado al sufragio

Y todos caímos en la trampa, manipulación del “atentado al sufragio”, igual que la mitad de peruanos que no querían saber nada con el comunismo y votaron por la democracia y, ahora, ni nosotros podemos ni sabemos por dónde salir, ni la ONPE ni JNE cómo sacarnos de este “rollo”, de esta pesadilla que día a día nos roba la alegría. Se suceden las fechas y, sin mirar al cielo, las culebrillas de los informativos llenan nuestros oídos, hieren nuestras retinas con los fraudes y trampas electorales, la invasión de caravanas de portátiles comunistas, las amenazas de desahucios, coeficientes, índices, subidas y bajadas en los mercados…, el soporte del G2 cubano, el SEBIN venezolano, agentes iraníes, etc. mientras el rojerío de Pedro Castillo, por lo bajo coordinan con la banca privada y el “morado de palacio” contribuye con la felonía de desestructurar ala PNP. Guzmancito, sale de su escondite y saluda al nuevo presidente.

Todo esto pasa, mientras la pandemia nos golpea con la destrucción de empleo o de vidas, que viene a ser lo mismo. Ni bien despertamos y salimos de casa con el veneno de la incertidumbre metido en el pecho, sin que las nubes nos preocupen porque la enfermedad se alarga, quizá incurable, y los que gritan soluciones para que los sigamos con el voto o rivalizan con argumentos, no son más que monigotes, marionetas o títeres que pueden decir lo que quieren y cambiar las cosas en el éxtasis del pueblo distraído o en la tormenta perfecta. Sabemos que con Pedro Castillo, nos vamos al carajo, no tiene claridad entre lo propuesto por el partido de Vladimir Cerrón, como marxista, leninista, maoista, chavista, con expropiaciones, estatizaciones, cierre del Congreso, etc. a fin de tener un gobierno a largo plazo o lo que propone Juntos por el Perú.

El “Comunismo, produce hambre y miseria”, significa muerte

Así que me parece que el “comunismo, produce hambre y miseria”, significa muerte, los muertos no hablan, mientras que el capitalismo es lo que es: la mesa llena de manjares pero con una permanente vigilancia para que sólo rueden hasta todos lo necesario para estar contentos, para distraernos con la competencia, el progreso, la envidia y la ambición. Donde la realidad de los guardianes de la mesa o del capital se distraen por el lucro y su ambición, enceguecidos con el sopor de la saciedad y los manjares que en exceso producen el empacho masivo: el capitalismo reventando al propio capitalismo. Pues la verdad, con este modelo todo no podemos ser ricos y felices. Con este modelo social los privilegios han de ser de unos pocos que se esfuerzan y otros que se la juegan, la mayoría, más o menos deslumbrados o ilusionados, debemos empujar el carro para adelante o sufrir con el trabajo y el pago de los intereses. Para algunos puede ser el caso ideal o el mejor de los casos, pero se vive en democracia y libertad, puede reclamar tus derechos.

Porque tenemos que salir los peruanos a exigir transparencia al JNE? Saben lo que significaría para el Ejército Peruano entregar el reconocimiento de Presidente a Pedro Castillo, más aun cuando el Comandante General del Comando Conjunto de las FFAA, General Cesar Astudillo, fue parte del “Comando Chavín de Huantar” y lucho contra el terrorismo. Acaso no sería humillante entregar la Bandera Peruana en reconocimiento a un grupo de gente identificada con el terrorismo?