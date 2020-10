Sin cambios en la economía mundial y reducción de las emisiones de gases, el cambio climático costará 4,6 billones de euros al año para 2070, aumentando cada vez más a partir de ahí, según un informe publicado hoy.

El informe es responsabilidad de la organización Carbon Disclosure Project (CDP), que tiene su sede en el Reino Unido y apoya a empresas y ciudades en la difusión de los impactos ambientales, y del “University College London” (UCL), una universidad pública también del Reino Unido.

Las dos entidades han creado modelos sobre los costes medios de los daños globales provocados por el cambio climático si no se hace nada para mitigarlos (en un escenario “business as usual”), estimando que para el año 2200 pueden alcanzar el coste astronómico de 26,4 billones de euros (26,4 millones de millones) cada año.

Los daños causados por el cambio climático, según el documento al que Lusa tuvo acceso, conducirán a una reducción del 10% de la tasa de crecimiento del PIB mundial para 2050 y del 25% para 2100.

En un escenario en el que los países cumplen los objetivos del Acuerdo de París sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero – que pretende limitar el aumento global de la temperatura a dos grados celsius (y preferiblemente 1,5 grados) por encima de la media de la temporada preindustrial -, el cambio climático tendrá un coste anual que alcanzará los 1,5 billones de euros en 2070.

Sin medidas para frenar el calentamiento global, el informe muestra que los costes del cambio climático serán tres veces más altos, pasando de 1,5 billones de euros a 4,6 billones de euros al año, y que en el próximo siglo podrían incluso ser 17 veces más altos.

Contener el cambio climático también tiene un costo, pero aún así será menos elevado, calculando que los autores del informe alcancen un máximo de 5,9 billones de euros al año para 2050.

Los autores del documento señalan que existe un reconocimiento creciente de los efectos que el cambio climático tiene en el crecimiento económico mundial a largo plazo, pero añaden que se han limitado los intentos de incorporar los riesgos relacionados con el clima en los principales indicadores macroeconómicos. Este impacto, explican, es difícil de entender.

El informe, titulado “Costing the Earth-Climate Damage Costs and GDP”, utiliza tres modelos para llegar a los números y pista dos escenarios a largo plazo, uno con un aumento de las temperaturas de 2°c, alineado con el Acuerdo de París, y otro basado en el “business as usual” que implica un aumento de la temperatura de 4,4°C hasta el final del presente siglo.

En un escenario en el que no se toman medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los costes de los daños causados por el cambio climático son mucho más elevados, incluido el daño medioambiental. Si por el contrario se invierte en acciones de mitigación los costos serán más bajos y tendrán un pico en 2070, pero aún así a un nivel mucho más bajo, según el documento.

Los autores destacan la importancia de tener en cuenta los impactos climáticos en el PIB y de comprender las diferencias regionales y sectoriales en lo que se refiere a los efectos del cambio climático. Y hablan de “impactos negativos significativos” en la agricultura de regiones como la India o el continente africano, al contrario de lo que se debe pasar con las regiones templadas, que va a beneficiar.

“El impacto del cambio climático en el PIB varía significativamente entre regiones, siendo las economías en desarrollo como la India las que más sufren. Dada la magnitud potencial de los costes de los daños y las implicaciones para la perturbación del sistema global, Los agentes económicos no pueden simplemente esperar que se apliquen las políticas reguladoras correctoras. Los responsables políticos, las empresas y el sistema financiero, que se verán afectados, deben ser proactivos en la inversión en mitigación y adaptación para evitar estos altos prejuicios”, dijo, citada en el documento, Carole Feerguson, jefe de investigación del CDP.

El CDP es una organización sin fines de lucro que busca que las empresas y los gobiernos reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, protejan los recursos hídricos y protejan los bosques. El año pasado, más de 8, 400 empresas y 920 ciudades, estados y regiones publicaron datos ambientales a través del CDP.

La UCL, con más de 200 años, es considerada de las mejores universidades del mundo y en varios rankings aparece entre las 10 primeras.