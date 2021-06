Encargado por un coleccionista apasionado por la marca francesa, el Bugatti la Voiture Noire rinde homenaje al Type 57 SC Atlantic cuya producción no superó las cuatro unidades y que, en su momento, fue el automóvil más rápido y exquisito, igualmente al alcance de pocos. El nombre “la Voiture Noire” (El Automóvil Negro) fue asignado por Jean Bugatti, hijo de Ettore, fundador de la compañía, a la unidad que conducía. Esa unidad desaparecería sin dejar rastro antes de la Segunda Guerra Mundial , temiendo que fuera destruida como resultado del enfrentamiento, pero su destino sigue siendo un misterio. Por esta razón, tiene un valor incalculable.

By