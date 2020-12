Una nueva cepa altamente contagiosa coronavirus descubierta en el Reino Unido está motivando reacciones en toda Europa. En una especie de Brexit instantáneo. Eso es lo que llevó a Boris Johnson a reforzar las medidas de confinamiento en Navidad y a cerrar millones de británicos en casa. La nueva cepa ha estado ahí desde septiembre, pero sólo en diciembre alcanzó niveles de contagio preocupante. Y, según el Centro Europeo para el control de enfermedades, puede llegar a ser dominante. Por aquí, aún no ha sido identificada.

Una de las primeras preguntas que todos plantean de inmediato es si puede comprometer las vacunas. En principio no, dice el virólogo Pedro Simas del Instituto de Medicina Molecular que considera poco probable que esta mutación afecte la eficacia de las vacunas. Pero, advierte Economist, puede comprometer el esfuerzo de control de la enfermedad y puede obligar a los gobiernos a adoptar medidas más restrictivas.

Son varios los países europeos que ya han prohibido los vuelos desde y hacia el Reino Unido. Portugal no lo hizo, pero decidió prohibir la entrada de no residentes procedentes del Reino Unido e imponer pruebas obligatorias a los portugueses y extranjeros residentes. Los responsables europeos se reúnen esta mañana para discutir el asunto. Por aquí, la Dirección General de salud no manifiesta excesiva preocupación con la nueva cepa: era “esperada ” y”no es motivo de preocupación”.

Mientras tanto, la enfermedad continúa extendiéndose. Ayer se contaron 3.334 nuevos infectados y 71 muertes. Consulte todos los números de covid – 19 en Portugal en la infografía que Express actualiza diariamente.

A pesar de que todos los países han establecido prioridades, siempre hay disputas. En los Estados Unidos, por ejemplo, las grandes empresas están haciendo todo lo posible para vacunar a sus trabajadores. Lo que ni siquiera vale la pena es comprar en internet. Porque es un riesgo y es ilegal.