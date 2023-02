EL APRA ACABARA CON EL COMUNISMO

By

Nuevos retos del Partido Aprista

Los jóvenes lideres del Partido del Pueblo, ahora tienen la oportunidad, de demostrarle a nuestros hermanos peruanos , que el Partido de Haya de la Torre, de los Mártires de Chan Chan, de Arévalo, Negreiros, etc cumplirá fielmente con su gran mandato de realizar la justicia social: Pan con Libertad, con decencia y docencia.

Una vez más el Apra, se levanta como el Ave de Fénix- sólo debe superar el proceso de tachas del JNE- que se perdió gracias a la mala fe de Salas Arenas que tachó la inscripción de la lista aprista 2021, que la fe, constancia y esfuerzo de la militancia ha sacó adelante. Este proceso sirve para el cambio generacional y volver los ojos a las Agrupaciones Profesionales, Sindicatos y Bases del Partido: que descuidadas y otras abandonadas, a pesar que siempre han sido la locomotora que hacía marchar a nuestro partido.

Nos toca apostar por la Justicia Social que garantice las libertades individuales y estado de derecho, que le haga pare a la amenaza comunista y cáncer caviar, con candidatos limpios que se conecten con las demandas y necesidades de los más pobres.

Estamos a punto de cumplir 100 de su fundación, debemos de cambiar el discurso político para solucionar los problemas del país con una nueva agenda.

«LAS PAGINAS DE GLORIA O DE VERGUENZA LAS ESCRIBIREMOS NOSOTROS CON SANGRE O LODO»

1. En nuestra historia miles de jóvenes del aprismo cayeron en la lucha, gente humilde que nunca pensaron en ser congresistas o alcaldes, solo querían entregarle a su pueblo lo que Haya de la Torre les prometió: Pan y Libertad. Las repercusiones de la revolución aprista en todo el Perú, sellaron con sangre la mística y el espíritu insurreccional del APRA de los años siguientes.

Proscrito el partido, fueron los jóvenes de la FAJ, cuyo primer Secretario General fue el c. Armando Villanueva del Campo, quienes se encargaron de la resistencia del partido para sobrevivir en defensa de la represión y para aseverar su compromiso con la lucha antidictatorial. Víctor Raúl Haya de la Torre personalmente dirigía a la juventud aprista como garantía de la futura “revolución aprista.”

2. Este 22 de febrero Día de la Fraternidad, Haya de la Torre, estará presente en el corazón de los apristas y simpatizantes, con recuerdos, experiencias y reflexiones en la mente a través del pensamiento de la vida y obra de Haya de la Torre que sembró las semillas de nuestra nacionalidad enseñando el camino para cambiar al país.

Ahí están los hechos históricos que nos respaldan: la FEDERACION APRISTA JUVENIL (FAJ) nació como consecuencia de la gesta revolucionaria del 7 de Julio de 1932 en Trujillo. Inscrita en el torrente de los pueblos de América Latina. Esa generación de jóvenes se nutrió del pasado y gloria aprista, que asumió el desafió del presente y que se volcó hacia un porvenir mas justo y pleno para todos los Peruanos.

Porvenir que se tenía que conquistar en base al esfuerzo y experiencias vividas y que nos marcaron etapas de desunión y egoísmos que si perdurasen conspiran contra el logro de un destino superior.

3. La Historia del APRA, marcó los pasos de la Historia del Perú, fundamentalmente en el siglo XX a través “Congreso de Estudiantes del Cusco” 1920, jóvenes universitarios crearon las Universidades Populares como fuertes lazos de unión entre los jóvenes estudiantes y el proletariado peruano, y hasta el destino quiso intervenir con la muerte de los jóvenes Salomón Ponce y Alarcón Vidalón, quienes se inmolaron en las protestas contra la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús en 1923, hecho que originó la prisión en el Frontón y luego la deportación de Haya.

En el exilio Haya de la Torre funda en México el APRA en 1924, y publica en Londres ¿Qué es el APRA? “El Antiimperialismo y el APRA” 1926, después conoce la Rusia bolchevique y dialoga con Trosky, Frunze, Lunatcharsky. Haya luego asistió al Palacio de Egmont en Bruselas en 1927, donde se realizaba el Primer Congreso Antiimperialista y tomó contacto con Ho Chi Min; y donde sostiene que la doctrina del APRA significaba, dentro del marxismo:

“una nueva y metódica confrontación de la realidad indoamericana con las tesis que Marx postulara para Europa, y como resultado de la realidad europea que él vivió y estudió, a mediados del siglo pasado

4. El sentido original y creativo que adoptó a lo largo de toda nuestra historia, Haya de la Torre siempre mencionaría a los jóvenes apristas : “La experiencia nos ha enseñado que debemos hacer algo por nosotros mismos, sacudiéndonos un poco de la tutela de Europa y de la mentalidad de colonos con que rendida y servilmente hemos tratado de remedar, más que de imitar –sin comprender casi nunca la obra revolucionaria de los europeos, concebida por cerebros europeos y con definida y clarísima conciencia de la realidad europea.”

A la caída de Leguía, su destino era volver al Perú y organizar a los jóvenes estudiantes y a los obreros y campesinos en un Frente Único contra el imperialismo yanqui, teniendo como aliados estratégicos a las clases medias y burguesías nacionales. Tal como había sido su prédica desde su juventud.

5. En 1931 ingresa al Perú por Talara, Haya de la Torre, había comenzado la campaña electoral hacia la presidencia y miles de jóvenes proclamaban el nuevo credo antiimperialista, contra el capitalismo norteamericano. Eso fue el mensaje redentor del aprismo que invocaba en su Marsellesa a unirse a la lucha. En octubre de ese año, mediante el fraude contra el c. jefe, la oligarquía entregó al comandante Luís M. Sánchez Cerro la presidencia del Perú.

Haya delineó a partir de entonces, el sentido de la lucha por venir: a Palacio, dijo: llegaba cualquiera, porque “a Palacio se llega con el oro que todo lo compra o el fusil que todo lo destruye”. La misión del aprismo en cambio, era llegar a la conciencia del pueblo. Y a ella, solo se llegaba, como hemos llegado nosotros, con la luz de una doctrina, con el profundo amor de una causa de justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio.”

6. La represión del fascismo comenzó con el martirologio. Los locales apristas fueron asaltados, sus militantes, presos, heridos o asesinados como la navidad de sangre en Trujillo, donde se abaleó a mujeres y niños pacíficos. El Perú enlutecía sus hogares en una pelea desigual, antihistórica, absurda, ignominiosa. En febrero de 1932, el año de la barbarie, los constituyentes apristas fueron apresados y deportados.

Haya perseguido, cayó preso en mayo y a los pocos días, la marinería se subleva y fusilan a 8 de ellos por el delito de alzarse en nombre de la democracia. Estando Haya en prisión, se produjo la revolución de Trujillo dirigida por dirigentes apristas locales imbuidos del espíritu revolucionario. La madrugada del 7 de julio, los jóvenes estudiantes y campesinos militantes apristas inician en Trujillo la revolución aprista y toman el Cuartel O’Donovan.

7. Manuel “Búfalo” Barreto es el primero en caer y la barbarie estalló ensañándose contra el pueblo que fue bombardeado por la aviación y los combates se sucedían en las trincheras apristas. El heroísmo de los jóvenes dio lecciones a la historia popular del Perú.

Esta es la historia que muchos dirigentes en los últimos años olvidaron, como en aquella época. La persecución no daba tregua y empezaron a fusilar a los más jóvenes en los muros de Chan Chan. La Revolución Aprista de Trujillo, representa el bautizo de sangre de la generación juvenil que fundó el Aprismo y esa lección no debe ser jamás olvidada por esta nueva generación.

