¿El Apple Pro Pantalla XDR venir con un stand?

En la WWDC 2019 Apple dio a conocer un nuevo Mac Pro y la suntuosa Pro Pantalla XDR 32in 6K monitor para ir con ella. Pero hay algo de confusión acerca de lo que viene en la caja, y si el pantalla viene con un soporte.

La respuesta es no: el Pro Pantalla XDR no viene con un soporte, ya sea para el modelo estándar ($4,999) o la nano-textura de vidrio modelo ($5,999). Usted tiene que pagar extra para el Pro Stand (que tendrá un costo de $999 en los estados unidos; reino unido los precios aún no se ha anunciado) o un Adaptador de Montaje VESA (que es $199).

Si usted revisa la ‘En la Caja’ de la sección de la XDR las especificaciones de la página, verás que se obtiene sólo cuatro cosas en total; uno es el monitor, dos son los cables, y uno de ellos es un paño de pulido.







Hay una sensación entre algunos comentaristas que esto es un poco de un swizz: que Apple tiene algunos de latón cuello para pedir un grand para un stand cuando usted ya está pagando $5k (o más) de lo que se encuentra.

Pero aquí es un contrapunto. Si Apple incluido el soporte con el monitor, el precio sería realista, ser mayor de todos y no todo el mundo necesita un soporte, o incluso el adaptador de montaje. Muchos estudios de la producción (que tenemos que recordarnos a nosotros mismos son el mercado objetivo, no de los consumidores) ya tienen un montaje compatible, y no quieren ser obligados a toser para un accesorio que no necesita.

Estamos de acuerdo que un mil dólares hace parecer como un montón de dinero para una altura-ajustable – pero al menos usted tiene la opción de si paga o no.

Leer Pro Pantalla XDR fecha de lanzamiento, precio & especificaciones para obtener más información acerca de esta extremadamente bien specced pero abruptamente de precio poco de kit