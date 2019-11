El excongresista de derecha y hoy director del BCP, Rafael Rey, es para algunos un político antipático, polémico y cuestionable que enciende pasiones y odio por su posición política y declaraciones, especialmente de los caviares, rojetes y guaripoleras. Lo califican de todo, incluso de corrupto y yo no creo en esto último. El odio tal vez sea porque pasó de crítico acérrimo de García a ministro de la Producción de su 2do. gobierno y después ministro de Defensa. Que a pesar de formar parte de Unidad Nacional, la alianza a la que se integró con grupo Renovación, sino que también fue uno de los críticos más duros de Alan García luego de que este dejara Palacio de Gobierno en 1990.

Su opinión sobre el 2do.gobierno de Garcia, que fue exitoso, saca chispa a diestra y siniestra, para algunas personalidades y enemigos políticos piensan que se volvió un ferviente piquichon del Apra, por colocarlo como director del BCP. Rafael Rey, considera que el suicidio de Alan García es producto de los excesos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y nadie le hace cambiar de opinión… Más aún cuando es tan evidente que la mayoría de medios de comunicación se han convertido en jueces y fiscales, en lugar de respetar la Constitución, los derechos humanos y la presunción la inocencia de alguien, prefieren acusar. Peor aún cuando las autoridades no dan a los acusados la posibilidad abierta de demostrar su inocencia.

Para Rey, acá se arman teorías en base a sus posiciones, hay bastantes ejemplos, y producto de ello condenan. Lo único que buscan son titulares y no la verdad. Cuando los jueces no tienen las intenciones de hacer justicia, reproducen abusos para que nadie los critique, lo hemos visto. Alan García no quiso darles a sus enemigos la satisfacción de verlo con detención preliminar. Hay motivos para creer eso. Alguien puede poner en duda que la Fiscalía avisó a la prensa para la intervención, al menos a América Televisión, y estaba afuera de la casa de García para ver al fiscal. También desde tempranas horas de ese mismo día hubo diferentes publicaciones en Twitter, la mayoría de guaripoleras, afirmando que ya habían detenido a Alan?

El Ex congresista sostiene que renunciará al Banco Central de Reserva antes que se instale el nuevo Parlamento pues “ya no estará el Legislativo que me eligió”. Así es Rafael Rey,

para unos es un personaje cuestionado, para otros es incluso un referente. En medio de las polarizaciones que genera, Rafael Rey Rey, con 25 años en la política peruana, dispara sobre la actual coyuntura, la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y piensa que si vivimos en una dictadura. Que el presidente de la República ha actuado de forma inconstitucional, que tarde o temprano tendrá que pagar penalmente por eso. Pero, también hay responsabilidad por parte del Congreso, los responsables de la mala imagen del Congreso son varios, en primer lugar, los mismos congresistas, o la mayoría de ellos.

Eso es evidente. Han desprestigiado con sus demagogias, con sus faltas de coraje, con sus cobardías, sus ilegalidades, sus abusos y sus pésimos ejemplos e inconductas. Entre otros, también fundamentalmente los medios de comunicación, que solo le dan importancia a lo que son escándalos. Y también el Gobierno; no solo este, sino el de PPK.