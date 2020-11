El envejecimiento es un proceso natural e inevitable. Sin embargo, si desea mantener una piel sana y joven durante más tiempo, entonces es esencial que tome algunos cuidados diarios, explica un artículo publicado en el portal Área de mujer. A saber, debe aplicar cremas específicas, dormir unas ocho horas por noche, usar protector solar durante todo el año y prestar mucha atención a lo que come.

