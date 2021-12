El aeropuerto de Chota no debe ser prioridad

By

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Por qué los caviares le siguen soplando mal al oído a Pedro Marmaja?

Con bombos y platillos, el miércoles el presidente Castillo anunció la instalación de una comisión técnica para evaluar la construcción del aeropuerto de Chota, en Cajamarca. Aunque les duela algunos, esto es un disparate.

El Cusco, desde hace 40 años espera un aeropuerto internacional, y perdonen los chotanos, pero Cusco es más importante y lidera la afluencia de turistas en nuestro país, por ende genera más dinero. Que por intereses oscuros y corrupción hasta la fecha no sale a la luz.

De verdad hay gente que justifica un aeropuerto en Chota? Que ni el mismo jefe de Estado, Pedro Castillo tiene idea de lo que dice, además que no es factibilidad para un distrito de 40 mil personas? Si fuera así, estaría justificado hacer 1800 aeropuertos para todos los distritos del Perú? así de absurda es la propuesta del impresentable.

Acaso la prioridad no es modernizar, ampliar, y brindar un mejor servicio de los aeropuertos que actualmente tenemos, porque los costos de operación son elevados y deficientes? Si los comparamos con otros aeropuertos de la región, esto nos haría más competitivos y atractivos para la inversión?

No se da cuenta Castillo, está en la misma calle, al no considerar que los aeropuertos del Perú son concesiones, y no son los más adecuados para optimizar un eficaz desarrollo de la conectividad y el sistema de transporte aéreo?

Qué este modelo limita la competitividad de la infraestructura, por su naturaleza de largo plazo no toma en cuenta el constante dinamismo del mercado?

Que tiene Castillo con los aeropuertos? Chota, Pichari, Orcotuna, es algo así como los 80 hospitales y 1000 colegios que ofrecía el «lagarto» Vizcarra en un año?

Lo de Orcotuna es tan descabellado, tiene un aeropuerto operativo a 30km en Jauja. Lo hace solo para cumplir el capricho de su jefe Vlafimir Cerrón!!! O tal vez será para exportar amapola porqué el mercado ya está asegurado? Investiguen…