El actor Alec Baldwin mata a una mujer durante rodaje: El actor estadounidense Alec Baldwin mató accidentalmente al director de fotografía de la película que estaba filmando, disparando una pistola de utilería que no debería cargarse, dijo hoy la policía local.

La víctima fatal fue identificada como Halyna Hutchins, de 42 años, y los disparos también hirieron al director de la película, Joel Souza, de 48 años, quien fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la calle Christus. Vincent, a las afueras de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, al suroeste de los Estados Unidos.

Las víctimas fueron golpeadas cuando «Alec Baldwin disparó un arma de fuego utilizada para la filmación» de «Rust», ya se ha iniciado una investigación, según un comunicado de la oficina del Sheriff de Santa Fe.

El accidente ocurrió durante la tarde (hora local) del jueves, en el rancho de Bonanza Creek, donde se estaban filmando varias escenas del western, de las cuales Baldwin era productor y protagonista. El lugar es famoso por rodar este tipo de películas en los Estados Unidos, siendo el telón de fondo en «Cowboys & Aliens» o «Longmire».

Según los responsables de la investigación, que fueron a la escena, el incidente parece haber sido causado por el uso, como accesorio, de un arma de fuego, disparada durante una escena de la película.

«La policía está investigando qué tipo de bala se disparó y cómo», agregó el comunicado, sin mencionar cuántos disparos se dispararon.

De acuerdo con un periodista de la ‘Santa Fe New Mexican’, quien publicó una foto de Baldwin después de ser interrogado, el actor de 63 años está sacudido por el incidente.

Nadie ha sido arrestado y hasta el momento no se han presentado cargos, de acuerdo a la policía, que están cuestionando a los testigos.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi

«Todo el elenco y los trabajadores [de la película] están absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y queremos enviar nuestras más profundas condolencias a la familia y los seres queridos de Halyna», explicó el productor en un comunicado.

«Hemos detenido la producción de la película indefinidamente y estamos cooperando plenamente con el Departamento de Investigación de la Policía de Santa Fe», agrega el comunicado.

La revista estadounidense de fotografía nombró a Halyna Hutchins, la víctima mortal, como una de las estrellas en ascenso de la fotografía cinematográfica. A pesar de vivir en Los Ángeles, nació en Ucrania y se crió en una base militar soviética dentro del Círculo Polar Ártico.

Los sets de filmación tienen regulaciones para el uso de armas, pero hay varios accidentes de este tipo que señalar en las últimas décadas.

Uno de los más famosos ocurrió cuando Brandon Lee, hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, murió durante el rodaje de «el cuervo», después de ser disparado con un arma que se suponía que era pólvora seca, sin un proyectil.

La hermana de Brandon Lee, Shannon Lee, comentó sobre el incidente en Twitter.

«Nuestros corazones están con las familias de Halyna Hutchins y Joel Souza y todos los involucrados en el incidente de’ Rust'», publicó en la cuenta oficial de Twitter de Brandon Lee. «Nadie debe ser asesinado por un arma en un set de cine», agregó.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔

— Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021