Ejecución de presupuesto MTC en 2021 fue la más alta de la década

Las inversiones del Sector Transportes y Comunicaciones en diciembre del 2021 sumaron S/ 1093.6 millones, haciendo un acumulado anual de S/ 8277 millones; monto que supera en 69% a lo ejecutado en el año 2020. Todo un récord. Asimismo, las actividades de mantenimiento de vías concesionadas y no concesionadas de la red vial nacional y departamental, así como de otros conceptos relacionados al gasto corriente, sumaron S/ 747.7 millones.

