Estudios científicos comprueban que segundas dosis producen inflamación en el corazón a en personas sanas.

Ilin Gilberto de la Torre Moreira, médico internista ecuatoriano, indicó que estudios científicos indican que no es necesaria la vacunación infantil para detener la pandemia, y que más bien se están produciendo efectos secundarios en los niños que reciben dosis contra el Covid-19.

“Los datos de Israel sugieren que cuando las tasas de vacunación de adultos son altas, la transmisión entre los niños se reduce notablemente, una tendencia que ahora se observa en los EE. UU.”, indicó en su cuenta de Twitter @IlindelatorreMD

De la Torre puso como prueba de su posición, el estudio “Think Twice Before Giving the COVID Vax to Healthy Kids” (“Pensar dos veces antes de dar la vacuna covid a niños saludables”). Allí se precisa que los menores no solo son mayormente asintomáticos, sino que son transmisores ineficaces del virus, en comparación con los adultos.

“Desde una perspectiva global, dos dosis de una vacuna que salva vidas, escasa a nivel mundial, podrían usarse de manera más equitativa para inmunizar a una pareja de 65 años (una dosis para cada persona) en lugar de administrar ambas dosis a un niño sano de un año”, sostiene el profesional.

Dado el riesgo casi nulo de muerte por COVID en niños sanos, y el reciente descubrimiento de complicaciones raras de miocarditis inmediatamente después de la segunda dosis, esto debería plantear una discusión sobre si una dosis única es el enfoque más apropiado para niños sanos, afirma.

“La razón principal para administrar la vacuna a un niño sano puede no ser para salvarle la vida sino más bien para prevenir el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), que puede ser doloroso y tener secuelas de salud a largo plazo. La vacunación COVID-19 podría ser en cualquier niño con una condición médica, incluido el sobrepeso”, finaliza De la Torre.